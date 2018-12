Praha - Fotbalová Liga mistrů pozná ve středu posledního osmifinalistu. O vstupenku do jarních bojů ze skupiny F se v přímém souboji utkají Šachtar Doněck a Lyon. V lepší pozici je francouzský celek, kterému stačí remíza. Ve skupinách E a H už se bude hrát jen o prvenství a lepší pozici pro los. Ve skupině G se bude rozhodovat mezi Plzní a CSKA Moskva o třetí příčce a postup do Evropské ligy.

Lyon je ve skupině neporažen, ale ve čtyřech z pěti zápasů jen remizoval. Nepovedlo se mu tak nasbírat dostatek bodů, aby už měl zajištěný postup. Na druhém místě má dvoubodový náskok na třetí Šachtar, a tak mu stačí, když rozšíří remízovou sbírku a prodlouží sérii bez porážky v LM čítající aktuálně osm zápasů. Pak se bude radovat z prvního postupu do jarních bojů Ligy mistrů po sedmi letech.

"Šachtar je kvalitní tým, ale není lepší než Manchester City, kterého jsme porazili. Jsme lepší a musíme to potvrdit a nenechat si ujít tuto příležitost," prohlásil prezident Lyon Jean-Michel Aulas.

Na případnou porážku Šachtaru bude číhat Hoffenheim s Pavlem Kadeřábkem. Pak by mu výhra na Manchesteru City vynesla třetí místo ve skupině a Šachtar by poprvé od roku 2007 vypadl už po základní části pohárů.

V "plzeňské" skupině je o postupu Realu a AS Řím jasno. Český mistr ale potřebuje uhájit třetí místo, na které se tlačí CSKA. Ruský celek ale musí uhrát na hřišti obhájce titulu Realu Madrid více bodů než Plzeň doma proti AS Řím. CSKA by situaci mohlo usnadnit, že Real příští týden čeká mistrovství světa klubů a mohl by šetřit některé opory.

"Ve skupině jsme měli smůlu, prohrát jsme si zasloužili jen v Římě. Nemyslím si, že jsme slabší než český celek. Teď se to pokusíme potvrdit. Není nemožné bodovat na Realu. Nedávno tam vyhrál Eibar, tak proč bychom nemohli my?" řekl záložník CSKA Nikola Vlašič.

Ve skupině E dojde na přímý souboj o první místo a výhodu pro los. Ajax Amsterodam k tomu potřebuje doma porazit Bayern Mnichov, kterému stačí i remíza, jelikož hájí dvoubodový náskok. Ajax, za který by mohl nastoupit i Václav Černý, má ale velmi dobrou formu. Posledních 15 soutěžních zápasů neprohrál a to při velmi dobrém skóre 50:5. Neprohrál ani posledních 13 zápasů v LM.

O první místo se bude hrát i ve skupině H, kde má vše ve svých rukou Juventus Turín. Pokud by ztratil v Bernu, posune na první místo Manchester United jakákoli výhra ve Valencii.

Zajímavosti před středečními zápasy 6. kola Ligy mistrů: Skupina E: Benfica Lisabon - AEK Atény Výkop: středa 12. prosince, 21:00. Rozhodčí: Madden - Mather, Carr - Robertson, Muir (všichni Skot.). Bilance: 3 2-0-1 (5:4). Zajímavosti: - Benfica má jisté třetí místo ve skupině, AEK je jistě poslední - Atény prohrály všech 5 zápasů ve skupině - Benfica vyhrála doma jediný z posledních 7 zápasů LM - Benfica je v této sezoně s řeckými týmy neporažena, první zápas vyhrála 3:2, ve 4. předkole vyřadila PAOK po výsledcích 1:1 a 4:1 - Atény dosud v hlavní fázi LM získaly na hřištích soupeřů jediný bod a to před 12 lety - Atény daly ve skupině góly jen Benfice, na trefu v LM čekají 297 minut, jediné dva góly dal Klonaridis Ajax Amsterodam - Bayern Mnichov Výkop: středa 12. prosince, 21:00. Rozhodčí: Turpin - Danos, Gringore - Rainville, Abed (všichni Fr.). Bilance: 9 3-3-3 (16:17). Zajímavosti: - oba celky už mají jistý postup do osmifinále - Bayernu stačí k udržení prvního místa ve skupině remíza, Ajax potřebuje vyhrát - Ajax je 15 soutěžních zápasů neporažen při skóre 50:5 - Ajax neprohrál posledních 13 zápasů LM - Ajax prohrál doma soutěžní utkání naposledy v listopadu 2017, z posledních 25 domácích utkání jen 2x remizoval - Bayern vyhrál poslední 3 soutěžní zápasy - Bayern prohrál jediné z posledních 15 utkání v LM - za Ajax může nastoupit český útočník Václav Černý - Ajaxu chybí Onana, Ziyech, Veltman, Bayernu Tolisso a Rodríguez Skupina F: Šachtar Doněck - Lyon Výkop: středa 12. prosince, 21:00. Rozhodčí: Kuipers - van Roekel, Zeinstra - Higler, van Boekel (všichni Niz.). Bilance: 1 0-1-0 (2:2). Zajímavosti: - Lyonu stačí k postupu do osmifinále remíza, Šachtar potřebuje vyhrát - Lyon ve skupině ještě neprohrál, ale 4 poslední zápasy remizoval - Šachtar prohrál jen 2 z posledních 21 soutěžních utkání - Šachtar vyhrál jediné z posledních 6 utkání v LM - Lyon prohrál 2 z posledních 17 soutěžních utkání - Lyon v posledních 3 zápasech nevyhrál a pokaždé inkasoval dvě branky - Lyon je v LM 8 utkání neporažen - Lyon usiluje o první postup do jarních bojů v LM po sedmi letech Manchester City - Hoffenheim Výkop: středa 12. prosince, 21:00. Rozhodčí: Ekberg - Culum, Hallberg - Karlsson, Nyberg (všichni Švéd.). Bilance: 1 1-0-0 (2:1). Zajímavosti: - Manchester potřebuje získat bod k jistotě prvenství ve skupině - Hoffenheim potřebuje k 3. místu ve skupině vyhrát a zároveň prohru Šachtaru s Lyonem - Manchester o víkendu prohrál v lize s Chelsea a přišel o sérii 16 zápasů bez porážky - Manchester doma prohrál 3 z posledních 4 zápasů LM a vždy 1:2 - Hoffenheim čeká 4 zápasy na vítězství - Hoffenheim stále čeká na první výhru v LM a to 7 zápasů - Hoffenheim v každém z dosavadních 7 zápasů v LM skóroval - za Hoffenheim nastupuje český reprezentant Pavel Kadeřábek - Manchesteru chybí De Bruyne, Bravo, Mangala, Mendy, nejistý je start Agüera - Hoffenheimu chybí Rupp, Nordtveit, Amiri, Demirbay, Szalai Skupina G: Real Madrid - CSKA Moskva Výkop: středa 12. prosince, 18:55. Rozhodčí: Dias - Tavares, Soares - Miguel, Pinheiro (všichni Portug.). Bilance: 3 1-1-1 (5:3). Zajímavosti: - Real už má jisté prvenství ve skupině - CSKA potřebuje k 3. místu získat více bodů než Plzeň v duelu s Římem - Real vyhrál poslední tři ročníky LM - Real vyhrál 8 z posledních 9 soutěžních utkání - Real se připravuje na mistrovství světa klubů, do něhož vstoupí za týden, zřejmě tak bude šetřit opory - Real prohrál jediné z posledních 8 utkání v LM a to právě s CSKA - Real prohrál jediné z posledních 24 domácích utkání v LM - CSKA neskóroval ve 3 z posledních 4 venkovních zápasů - CSKA vyhrál v LM jediné z posledních 6 utkání v LM a to právě nad Realem Skupina H: Valencie - Manchester United Výkop: středa 12. prosince, 21:00. Rozhodčí: Kabakov - Margaritov, Valkov - Popov, Todorov (všichni Bulh.). Bilance: 9 1-6-2 (4:7). Zajímavosti: - Manchester má jistý postup do osmifinále, potřebuje vyhrát k šanci na prvenství ve skupině - Valencie má jisté 3. místo ve skupině - 4 z 9 vzájemných zápasů skončily bez gólů - Valencie z 11 domácích zápasů v sezoně vyhrála jen 3 - Valencie vyhrála jediné z posledních 8 utkání v LM, v 6 z nich nedala gól - Manchester vyhrál 2 z posledních 6 zápasů - Manchesteru chybí Lindelöf, Sánchez, Martial - Mata (Manchester) hrával za Valencii Young Boys Bern - Juventus Turín Výkop: středa 12. prosince, 21:00. Rozhodčí: Stieler - Pickel, Seidel - Dankert, Osmers (všichni Něm.). Bilance: 1 0-0-1 (0:3). Zajímavosti: - Juventus má jistý postup do osmifinále, k prvenství ve skupině potřebuje vyhrát či ztrátu Manchesteru ve Valencii - Bern prohrál 13 z posledních 18 zápas v LM včetně předkol - Bern v 5 zápasech ve skupině získal jediný bod a dal 2 góly - Juventus vyhrál 18 z 20 soutěžních utkání v sezoně - Juventus vyhrál posledních 5 venkovních zápasů v LM - Juventusu chybí Khedira, Barzagli a Benatia, Bernu potrestaný Sanogo