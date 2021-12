Sacharovovu cenu převzala jménem Navalného jeho dcera

Štrasburk - Sacharovovu cenu za svobodu myšlení dnes jménem svého otce, vězněného ruského opozičníka a protikorupčního aktivisty Alexeje Navalného, převzala v Evropském parlamentu (EP) jeho dcera Darja Navalná. V projevu na plénu přitom vyzvala evropské lídry, aby diktátorům neustupovali.

Evropský parlament udělil Navalnému Sacharovovu cenu letos v říjnu, oficiální ceremoniál se však konal až dnes.

"Když jsem napsala tátovi a zeptala se ho: 'co přesně chceš, abych řekla před Evropským parlamentem', odpověděl: řekni, že si nikdo nemůže dovolovat dělat rovnítko mezi Ruskem a Putinovým režimem. Rusko je součástí Evropy a my se snažíme stát její součástí. Ale také chceme, aby Evropa usilovala sama o sebe. O ty úžasné principy, které jsou v jejím jádru. Usilujeme o Evropu idejí, oslavující lidská práva, demokracii a integritu. A nechceme Evropu kancléřů a ministrů, kteří sní o tom, že získají práci v představenstvu Putinových státních podniků nebo se budou plavit na jachtě oligarchy," uvedla Navalného dcera v projevu na plénu.

V úvodu vystoupení zdůraznila, že možnost převzít cenu místo otce je pro ni velkou ctí. Zároveň se prý ale bála, aby jako 20letá univerzitní studentka něco nepokazila. Poznamenala, že ač přijet do Evropského parlamentu bylo skvělé, je to také zřejmě "přesně to, jak vypadá noční můra mé rodiny". "Já cestuji na různé konference a summity, mám projevy jménem svého otce... ale on je ve vězení," poznamenala s tím, že se jen z médií dozvídá, jak její otec čelí špatnému zacházení.

Navalná v projevu upozornila také na další politické vězně. "Tohle se ale netýká jen Alexeje Navalného. Kde teď jsou loňští laureáti - běloruská opozice? Většina je ve vězení. Kde je laureát Nobelovy ceny za mír z roku 2010 Liou Siao-po? Zemřel ve vězení," upozornila.

Navalnyj "ukázal, že korupce prosperuje, když nejsou respektována lidská práva. Boj proti korupci je boj za dodržování univerzálních lidských práv, boj za lidskou důstojnost a právní stát," poznamenal při ceremoniálu předseda EP David Sassoli. Navalného označil za politického vězně a vyzval k jeho okamžitému propuštění.

Navalnyj si nyní odpykává trest odnětí svobody v délce zhruba 2,5 roku kvůli porušení podmínky staršího rozsudku za údajnou zpronevěrou; nedostavoval se totiž ve stanových termínech ke kontrole na policii, protože po otravě loni v létě upadl do kómatu a pak se léčil v Německu. Hned po návratu do vlasti byl uvězněn. Navalnyj pokládá své odsouzení za politické a připomíná, že jeho proces shledal Evropský soud pro lidská práva nespravedlivým, za což mu ruský stát vyplatil odškodnění. Také tvrdí, že byl otráven na příkaz ruského prezidenta Vladimira Putina. Kreml to popírá a sám Putin se vyhýbá tomu, aby vůbec vyslovil Navalného jméno.

Europarlament uděluje cenu nesoucí jméno předního sovětského disidenta Andreje Sacharova každoročně od roku 1988, a to jednotlivcům či organizacím bojujícím za lidská práva a základní svobody. Pojí se s ní finanční odměna 50.000 eur (bezmála 1,3 milionu Kč). Vítěze oznamuje na plenárním zasedání EP jeho předseda poté, co se na něm dohodne s lídry politických frakcí. Mezi laureáty Sacharovovy ceny patří řada významných osobností, například jihoafrický bojovník za lidská práva a pozdější prezident Nelson Mandela, barmská politička Do Aun Schan Su Ťij nebo vůdčí osobnost pražského jara z roku 1968 Alexander Dubček.