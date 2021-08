Sáblíkovou v přípravě na Peking nabíjejí úspěchy olympioniků v Tokiu

Praha - Jednou z hlavních hvězd české výpravy na zimních olympijských hrách v Pekingu by měla být rychlobruslařka Martina Sáblíková. Trojnásobná olympijská šampionka se chystá již na páté hry a půl roku před jejich začátkem je v plném tréninku. Nezvykle dokonce začala už v létě jezdit i na oválu.

"Na jednu stranu je to daleko, na druhou blízko. Tím, že teď je všude letní olympiáda, tak to na sportovce dýchá ze všech stran a neuvěřitelné úspěchy, které tam máme, člověka nabíjí pozitivem. Na druhou stranu je to půl roku tvrdé přípravy a člověk do toho musí jít s rozumem. Nesmí jít za hranu, protože je jasné, že tělo musí makat na plné obrátky, ale zase se nemůže jít přes závit. Je to ale super motivace, když to člověk vidí," řekla Sáblíková ČTK.

Přestože čtyřiatřicetiletá rychlobruslařka obvykle v létě nabírá fyzickou kondici a trénuje hlavně na kole, letos už od minulého týdne jezdí i na ledě v Inzellu. "Jsme tady s italským národním týmem, což je super. Kluci jsou rychlejší a je tady Lollobrigida (Francesca Lollobrigidová), se kterou si teď dost pomáháme. Je to jiný impulz v tréninku, příprava je hodně náročná. Letos budu asi potřetí na ledě v létě déle než týden," pochvalovala si Sáblíková.

Rozhodující kvalifikační závody na ZOH ji čekají až v listopadu a v prosinci. "Což je ještě dlouhá doba. Člověk na to ale musí být připravený a mít na ledě něco najezděného. Byla bych hrozně ráda, kdyby kvalifikace vyšla tak, že se tam dostanu na základě bodů (ze Světového poháru) a nemusela spoléhat na zajeté časy," uvedla.

I přes náročný trénink Sáblíková stíhá sledovat vystoupení českých sportovců na letních hrách v Tokiu. "Chodíme na led kolem jedenácté, rozcvičujeme se v deset, takže to, co je předtím, krásně stíháme. Koukali jsme na tenis, Jirku Prskavce jsme viděli naživo. Jen u Krpoše (Lukáše Krpálka) jsme byli na tréninku. Naše masérka tak měla za úkol sledovat, jak zápasí a pak na nás zakřičela, že máme zlato," uvedla královna dlouhých tratí.

Držitelka šesti olympijských medailí počítá s tím, že i následující sezonu budou provázet přísná koronavirová opatření. "Co se týká opatření, jako jsou roušky a distancování se od ostatních týmů, na to jsme si za poslední rok a půl zvykli. I na testování. Nějakým způsobem jsme se s tím naučili žít a musím říct, že mi to nepřekáží. Taková je doba a člověk to nemůže brát jako ovlivnění, že to bude horší," řekla Sáblíková.

Nepřeje si, aby se všechny velké závody konaly stejně jako v minulé sezoně na jednom místě. "To bylo hodně psychicky náročné. Doufám. že se povede odcestovat do Ameriky a roztáhnout to nějakým způsobem jinam. Aby to nebylo jen v Holandsku. Chyběla mi tam ta volnost, na kterou jsem si ve třiadvaceti sezonách zvykla," dodala.