Sáblíkovou čeká poslední závod sezony, v neděli trojka v Heerenveenu

Heerenveen (Nizozemsko) - Poslední závod sezony čeká v neděli českou rychlobruslařskou hvězdu Martinu Sáblíkovou. Čtyřiatřicetiletá bronzová medailistka z olympijských her v Pekingu se představí ve finále Světového poháru na trati 3000 metrů a bude se snažit vylepšit průběžné páté místo v hodnocení seriálu.

O výsledky však Sáblíkové v závěru sezony tolik nejde. Stejně jako na mistrovství světa ve víceboji minulý víkend v Hamaru si chce hlavně užívat akci za přítomnosti fanoušků na tribunách. "Těším se. V Heerenveenu to bude podobné jako v Norsku. Těším se a cíl je stejný jako byl pro Hamar. Užít si závod, prodat to, co mám v sobě a uvidíme, na co to bude stačit," řekla Sáblíková.

Zejména kvůli divákům se svěřenkyně trenéra Petra Nováka rozhodla po olympiádě pokračovat a předčasně neukončila sezonu. V předešlých letech totiž rychlobruslařské akce, stejně jako další sportovní, provázela přísná koronavirová opatření. I v Heerenveenu, kde je vždy skvělá atmosféra, se tak loni závodilo bez diváků. "Tyhle momenty jsou nezapomenutelné a jsem hrozně ráda, že můžeme v uvozovkách závodit normálně," přiznala Sáblíková.

Finále SP v Heerenveenu by teoreticky mohlo být i poslední akcí trojnásobné olympijské vítězky vůbec. V minulosti totiž několikrát uvedla, že po sezoně zvažuje konec aktivní kariéry. V současnosti je ale pravděpodobnější, že bude pokračovat. Velkou rozlučku s kariérou ale na víkend plánuje dlouholetá soupeřka Sáblíkové Ireen Wüstová, poslední závod čeká i další domácí rychlobruslařskou legendu Svena Kramera.

V Nizozemsku bude chybět vedoucí žena průběžného pořadí dlouhých tratí Isabelle Weidemannová z Kanady, neboť měla pozitivní test na koronavirus. Ze stejného důvodu do závodů v hale Thialf nenastoupí ani domácí sprinterka Jutta Leerdamová. Vedle zástupců Ruska a Běloruska, kteří mají účast zakázanou po ruské invazi na Ukrajinu, budou chybět i rychlobruslaři Číny a Koreje.

Průběžné pořadí SP (po 4 z 5 závodů): 1. Weidemannová (Kan.) 205, 2. Wiklundová 182, 3. Schoutenová (obě Niz.) 180, ...5. Sáblíková 169, 19. Zdráhalová (obě ČR) 83.