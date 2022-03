Sáblíkovou čeká MS ve víceboji, těší se na závodění před diváky

Hamar (Norsko) - První start po zisku bronzové medaile na olympijských hrách v Pekingu čeká o víkendu rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou. Čtyřiatřicetiletá česká reprezentantka se představí na mistrovství světa ve víceboji, do kterého ale nastoupí bez větších ambicí. Za vrchol sezony totiž Sáblíková považuje před nedávnem skončenou olympiádu a na šampionátu, stejně jako na následném finále Světového poháru v Heerenveenu, si chce užít závody s diváckou kulisou.

"Zvažovala jsem, že poslední dva závody už vynechám, ale protože jsem se dozvěděla, že tam budou diváci, tak jsem chtěla nastoupit a chci jet. Skoro po dvou letech, kdy jsme byli bez diváků, tak budu hrozně ráda, když znovu zažiju atmosféru. To jsou okamžiky, které se nezapomínají," uvedla Sáblíková v nahrávce pro média s poukazem na to, že v současné i minulé sezoně neměli fanoušci do rychlobruslařských arén přístup. Nebo jen v omezeném počtu jako například v Pekingu.

Podpora diváků je pro rodačku z Nového Města na Moravě hodně důležitá. "Neříkám, že sport neděláme pro sebe a náš národ, ale děláme ho i pro diváky, kteří stojí za námi, a když mohou, tak na stadion přijdou. Proto jsem se rozhodla, že mistrovství světa i Světový pohár ještě absolvuju," vysvětlila Sáblíková.

Svěřenkyně trenéra Petra Nováka je ve víceboji pětinásobnou mistryní světa, před dvěma lety v Hamaru byla v této disciplíně čtvrtá, tentokrát si ale před sebe žádné cíle nestanovila. Ziskem bronzu na trati 5000 metrů na olympiádě v Pekingu má pro tuto sezonu "splněno" a závěrečné akce si chce hlavně užít.

"Jsem strašně ráda, že se placka povedla, protože na to jsme se připravovali. Byl to vrchol sezony. Z pohledu mistrovství v Norsku jsem ráda, že tady můžu závodit a jsem součástí rychlobruslařského světa. Stejně budu nastupovat do finále Světového poháru," řekla Sáblíková.

Šance české reprezentantky na úspěch na vícebojařském MS vždy výrazně ovlivní úvodní pětistovka, na které Sáblíková na další favoritky vždy ztratí. V této sezoně navíc na nejkratší trati vůbec nestartovala. Pětistovku jela naposledy loni v lednu na mistrovství Evropy.

"Pětistovka se vám musí povést, protože ztráta, kterou tam získáte, se vám pak těžko najíždí. Já jsem se letos připravovala jen na trojku a pětku, takže vůbec nevím, co od toho můžu očekávat. Letošní čtyřboj pro mě bude náročnější, ale jak už jsem řekla, nemám tady žádné ambice. Jsem ráda, že si budu moct zazávodit před publikem, na což se těším bez ohledu, zda pojedu rychle, nebo pomalu. Pětistovku ale rychle určitě nepojedu," podotkla s úsměvem Sáblíková.

Společně se Sáblíkovou se na MS představí juniorka Zuzana Kuršová. Druhá česká olympionička Nikola Zdráhalová totiž po nevydařených hrách v Pekingu ukončila sezonu.