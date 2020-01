Sáblíkovou a spol. čeká druhé ME na jednotlivých tratích

Heerenveen (Nizozemsko)/Praha - Rychlobruslaře v čele s Martinou Sáblíkovou čekají první závody v roce 2020. V Heerenveenu se uskuteční druhé mistrovství Evropy na jednotlivých tratích a dvaatřicetiletá česká hvězda dlouhých tratí bude usilovat o premiérovou medaili z této akce. Před dvěma lety v Kolomně Sáblíková nestartovala.

"Bude to díky tomu trochu specifické. Není to klasický čtyřboj, kdy všichni jedou všechno a nejlepší vyhraje. Některé holky jedou jen jednu trať, já dvě, některé čtyři, jako třeba Niky (Zdráhalová). Ale obě to bereme hlavně jako velmi dobrý test před mistrovstvím světa, což pro nás bude hlavní závod sezony," uvedla Sáblíková.

Trojnásobná olympijská vítězka, která má jedenáct medailí z vícebojařského ME včetně pěti zlatých, naposledy závodila v polovině prosince v Naganu. Poté odpočívala doma a na konci vánočních svátků odjela trénovat do Collalba. V tomto týdnu už se připravovala v Nizozemsku.

"Po takhle dlouhé pauze je vždycky otazník, jak na tom kdo bude. V Heerenveenu je ráno dlouho tma, venku prší, všechno je takové unavené, tak na mě zatím ani nedoléhá atmosféra mistrovství Evropy," přiznala Sáblíková, kterou moc nepotěšil závodní program, jaký pořadatelé připravili.

V pátek, kdy svěřenkyni trenéra Petra Nováka čeká start na 1500 metrů, se začne až v 19:30. "Takže budeme čekat celý den... Abych pravdu řekla, tak to nemám moc ráda, protože v čase, kdy už se skoro člověk chystá na spaní, si má stoupnout na start a závodit. Hlavně ale druhý den jedu už ve tři odpoledne trojku, takže budu mít jen 19 hodin na regeneraci," podotkla Sáblíková.

V Heerenveenu se představí i Nikola Zdráhalová, která bude chtít potvrdit dobré výkony ze začátku sezony. Třiadvacetiletá rychlobruslařka pojede všechny tratě, jako kdyby se jednalo o klasické vícebojařské ME. "Jsem jedna z mála holek, co jedou čtyři závody, takže to pro mě bude hodně náročný víkend. Hlavní trať by pro mě měla být patnáctistovka, kde bych se ráda dostala do Top 10. Věřím, že by se mi slušný výsledek mohl podařit i na trojce," uvedla Zdráhalová.

Své tréninkové parťačce věří i Sáblíková. "Bylo by fajn, kdyby se Niky objevila někde nahoře. Na Světovém poháru v Naganu ukázala, že se s ní musí počítat," řekla rodačka z Nového Města na Moravě, která byla před rokem na kontinentálním vícebojařském šampionátu v Collalbu druhá. "Nakoplo mě to do zbytku sezony, která byla fantastická. Teď je to ve všem jiné, ale pořád platí, že úspěšné mistrovství Evropy může dodat klid a sebevědomí před vrcholem sezony," dodala Sáblíková.

Světový šampionát na jednotlivých tratích se v Salt Lake City koná v polovině února.