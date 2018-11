Obihiro (Japonsko) - Sezona, ve které budou závodit v Asii, Evropě i Severní Americe, začíná v pátek rychlobruslařům v čele s českou hvězdou dlouhých tratí Martinou Sáblíkovou. Prvním dílem Světového poháru budou závody v japonském Obihiru, kde již bude chybět druhá česká medailistka z únorových olympijských her v Pchjongčchangu Karolína Erbanová, která v létě nečekaně ukončila kariéru.

České fanoušky tak budou v nadcházející sezoně vedle výsledků Sáblíkové zajímat zejména výkony Nikoly Zdráhalové, která by v budoucnosti měla svou zkušenější kolegyni nahradit. Po náročné olympijské sezoně však obě začaly trénovat později, Sáblíková i proto, aby doléčila všechny šrámy z předešlých měsíců.

"Nejdůležitější zprávou pro mě v tuhle chvíli je, že se cítím zdravotně v pořádku. Trápení se zády je pryč, za což jsem šťastná, protože bolest v minulé sezoně byla místy nesnesitelná. Občas mě trochu zlobí koleno, ale na ledě žádnou bolest necítím, takže by mě ani tohle nemělo limitovat a já se snad budu moct soustředit jen na svoje výkony," uvedla Sáblíková, která do Japonska odletěla již na konci října.

S aklimatizací tradičně bojuje. "I když jsme vyrazili s předstihem, je to u mě jako na houpačce. Jeden den všechno v pohodě, další den moc nespím, ale to je prostě posun. Uvidíme o víkendu, snad mě to neovlivní," řekla jedenatřicetiletá rychlobruslařka, která by v Obihiru měla startovat na tratích 1500 a 3000 metrů. Až podle aktuální situace se rozhodne, zda pojede v neděli i kilometr.

Sáblíková avizovala, že není schopná odhadnout svoji formu na startu sezony. Několikrát však zopakovala, že nepočítá s tím, že by hned útočila na nejvyšší mety. "Nevím, co od sebe můžu očekávat. Zatím mi přijde, že je každý den jiný led, což je trochu zvláštní. Možná je to mnou a tím, jak moje tělo prožívá ten časový posun. Nedávám si žádné cíle, sama jsem zvědavá, jak se tahle sezona bude vyvíjet. Ale věřím, a moc bych chtěla, aby všechno bylo v pořádku," uvedla rodačka z Nového Města na Moravě, která SP na dlouhých tratích jedenáctkrát vyhrála. V minulém ročníku skončila čtvrtá.

Šestidílný seriál SP bude po Obihiru pokračovat o týden později opět v Japonsku na otevřené dráze v Tomakomai, v prosinci se bude závodit v polském Tomaszówě, následně v Heerenveenu, Hamaru a finále se uskuteční v Salt Lake City. Změnilo se bodování, vítěz získá jen 60 bodů. Navíc se zmenšily rozestupy mezi jednotlivými pozicemi. "Takže to bude hodně natěsno a vyhrát může hodně lidí. Hlavně bude záležet na finále," řekla Sáblíková.