Calgary - Rychlobruslařka Martina Sáblíková zajela na mistrovství světa ve víceboji v Calgary světový rekord v závodu na 3000 metrů. Časem 3:53,31 překonala třináct let starý výkon Cindy Klassenové z Kanady o tři setiny sekundy. V polovině šampionátu je trojnásobná olympijská vítězka druhá za obhájkyní titulu Miho Takagiovou z Japonska a v neděli bude útočit na jubilejní dvacátou zlatou medaili z mistrovství světa.

"Když jsem projela cílem, tak jsem tomu nemohla uvěřit - viděla jsem ten čas, že to tam je, že se to povedlo. Prostě neuvěřitelné!" radovala se Sáblíková, která ještě několik minut po závodu při květinovém ceremoniálu kroutila nevěříce hlavou. "Ale jsem tak unavená, že jsem ráda, že jsem ráda," pousmála se jedenatřicetiletá rychlobruslařka.

Sáblíková, která před necelým měsícem ovládla v Inzellu závody na 3000 a 5000 metrů na MS na jednotlivých tratích, byla na úvodní pětistovce třináctá, když zaostala jen o desetinu sekundy za svým osobním rekordem. Následnou trojku svěřenkyně trenéra Petra Nováka jednoznačně ovládla a deklasovala konkurenci. Druhou Antoinette de Jongovou z Nizozemska porazila o téměř pět sekund.

"Je to bezvadný pocit. Když jsem slyšela první kolo za 29,5, tak jsem si říkala: Ty jo, to zase bude bolet, ty poslední dvě kola. Ale jelo se mi, nechci říct fajn, ale dobře. Rozjela jsem to buď, anebo. Petr (Novák - trenér) mi říkal, že to mám zkusit. První kolo jsem jela rychleji než posledně, když jsem to zkoušela, takže jsem věděla, že jedu na svěťák, ale nevěděla jsem, jestli se mi to podaří," uvedla Sáblíková.

V mezičasech byla výrazně rychlejší než soupeřky, které se představily v deseti rozjížďkách před ní. Při ataku na rekord ji zpoza dráhy povzbuzovaly další české reprezentantky i kouč Novák na oválu. "Tak jsem se snažila jet, ale poslední dvě kola, ještě v téhle nadmořské výšce, jsou strašně těžká," podotkla.

V čele průběžného pořadí MS je Miho Takagiová. Druhá žena ze sprinterského světového šampionátu v Heerenveenu v minulém týdnu ovládla suverénně úvodní pětistovku, na níž zajela čas 37,22 a byla jednou z dvanácti rychlobruslařek, které si na nejkratší trati zajely nová osobní maxima. V polovině MS má Takagiová na Sáblíkovou náskok 2,88 sekundy v přepočtu na následující trať 1500 metrů. Třetí je De Jongová.

"Nad nedělí teď nepřemýšlím, strašně mě bolí nohy. Zítra se jede první patnáctka a ona (Takagiová) je na ní strašně silná. Současná ztráta ještě naroste, protože patnáctku pojede o hodně rychleji než já. A pak se půjde na pětku. Jsou to ještě dva závody, bude to hodně těžké. Užívám si to, že se mi povedlo zajet svěťák. Na ostatní teď ještě nemyslím," řekla Sáblíková, která vícebojařské MS ovládla již čtyřikrát v kariéře.

Další česká závodnice Nikola Zdráhalová si na pětistovce utvořila nový osobní rekord (38,91), ale trojka se jí už tolik nevydařila. S časem 4:09,24 byla osmnáctá a průběžně je o tři pozice výše. Po pětistovce byla přitom osmá.

MS ve víceboji pokračuje pro ženy v neděli závody na 1500 a 5000 metrů.

Výsledky MS v rychlobruslařském víceboji

Muži:

500 m: 1. Gélinas-Beaulieu (Kan.) 35,53, 2. Roest (Niz.) 35,74, 3. Lunde Pedersen (Nor.) 35,85.

Ženy:

500 m: 1. M. Takagiová (Jap.) 37,22, 2. Wüstová 38,46, 3. De Jongová (obě Niz.) 38,52, ...8. Zdráhalová 38,91, 13. Sáblíková (obě ČR) 39,32.

3000 m: 1. Sáblíková 3:53,31 - světový rekord, 2. De Jongová 3:58,25, 3. Weidemannová (Kan.) 3:58,51, ...18. Zdráhalová 4:09,24.

Průběžné pořadí (po 2 ze 4 disciplín): 1. M. Takagiová 77,246, 2. Sáblíková 78,205, 3. De Jongová 78,228, ...15. Zdráhalová 80,450.

20:30 500 m muži,

21:05 3000 m ženy,

22:20 5000 m muži.