Sáblíková vyhrála v Calgary závod na 3000 metrů a dál vede SP

Calgary - Rychlobruslařka Martina Sáblíková vyhrála na Světovém poháru v Calgary závod na 3000 metrů a upevnila si vedení v průběžném pořadí seriálu. Trojnásobná olympijská šampionka zajela čas 3:54,936, což je její maximum v dosavadním průběhu sezony. Druhou Antoinette de Jongovou z Nizozemska porazila o 1,24 sekundy, třetí skončila Ruska Natalja Voroninová.

Dvaatřicetiletá česká reprezentantka prodělala před SP virózu, na jejím výkonu v Kanadě se to ale neprojevilo. Sáblíková startovala v šesté rozjížďce a poté, co zajela nejlepší čas sezony, se dostala do čela. Až po ní se představily Kanaďanky Ivanie Blondinová a Isabelle Weidemannová, její hlavní sokyně v SP, ani jedna z nich ji ale neohrozila.

Sáblíková si tak v generálce na mistrovství světa jednotlivých tratích, které se uskuteční příští týden v Salt Lake City, připsala 52. vítězství v SP. Trojku vyhrála popětatřicáté, podruhé v sezoně.

Druhá Češka na startu Nikola Zdráhalová obsadila 13. místo, když se na jejím výkonu zřejmě projevil předešlý závod na 1000 metrů. Třiadvacetiletá rychlobruslařka si totiž dnes na kilometru vytvořila nový osobní rekord a s časem 1:15,540 minuty obsadila 17. místo.

Své více než dva roky staré maximum z kilometru si Zdráhalová vylepšila o čtyři desetiny sekundy. Na trojce poté zajela čas 4:07,635 a za svým maximem výrazně zaostala.

Pátý díl SP bude v Kanadě pokračovat v sobotu, kdy by se Sáblíková i Zdráhalová měly představit v závodě na 1500 metrů. Sáblíková ale již dopředu avizovala, že svůj start potvrdí až po prvním soutěžním dnu. Zdráhalová bude navíc zřejmě startovat i na trati 500 metrů.

Výsledky SP v rychlobruslení v Calgary

Muži:

500 m: 1. Murašov 34,043, 2. Kuližnikov 34,052, 3. Muštakov (všichni Rus.) 34,068.

Průběžné pořadí SP (po 6 z 8 závodů): 1. Muštakov 285, 2. Murašov 250, 3. Šinhama (Jap.) 243.

1500 m: 1. Juskov (Rus.) 1:43,234, 2. Ning Čung-jen (Čína) 1:43,262, 3. Mantia (USA) 1:43,741.

Průběžné pořadí SP (po 4 z 5 závodů): 1. Ning Čung-jen 186, 2. Juskov 162, 3. Nuis (Niz.) 162.

Ženy:

1000 m: 1. Kodairaová (Jap.) 1:12,652, 2. Fatkulinová 1:12,803, 3. Šichovová (obě Rus.) 1:12,842, ...17. Zdráhalová (ČR) 1:15,540.

Průběžné pořadí (po 4 z 5 závodů): 1. Boweová (USA) 218, 2. Kodairaová 184, 3. Fatkulinová 166, ...27. Zdráhalová 65.

3000 m: 1. Sáblíková (ČR) 3:54,936, 2. De Jongová (Niz.) 3:56,182, 3. Voroninová (Rus.) 3:56,579, ...13. Zdráhalová 4:07,635.

Průběžné pořadí (po 5 z 6 závodů): 1. Sáblíková 271, 2. Blondinová 238, 3. Weidemannová (obě Kan.) 233, ...12. Zdráhalová 144.