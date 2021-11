Sáblíková vstoupila do sezony šestým místem na 3000 m

Tomaszów Mazowiecki (Polsko) - Rychlobruslařka Martina Sáblíková vstoupila do olympijské sezony šestým místem v závodě na 3000 metrů na Světovém poháru v Polsku. V Tomaszówě Mazowieckém se z vítězství radovala v nové rekordu dráhy Irene Schoutenová z Nizozemska. Čtyřiatřicetiletá česká reprezentantka za prvním místem zaostala o 3,45 sekundy, na stupně vítězů ztratila necelou sekundu.

"Šesté místo není tak hrozné. Jsem ráda za body a musím říct, že se mi stalo to samé, co v Inzellu. Dvě a půl kola před cílem, jako když někdo mávne kouzelným proutkem a nemohla jsem jet. Nemohla jsme to dojet. A to je strašná škoda, když vidíme, že rozhoduje každá desetina a od třetího místa to byla vteřina," uvedla Sáblíková v nahrávce pro média.

Trojnásobná olympijská šampionka se představila v šesté rozjížďce a na start šla bezprostředně poté, co ji Kanaďanka Isabelle Weidemannovou připravila o rekord dráhy. Svěřenkyně trenéra Petra Nováka měla dlouho vyrovnaný čas s Natalií Voroninovou z Ruska, kterou nakonec porazila. V cíli však byla s časem 4:07,467 průběžně pátá s odstupem více než dvou sekund za Weidemannovou.

"Proč mi došly síly, vůbec nevím. Led je tady takový nevyzpytatelný. Spousta holek tady jela normálně, ale například Carlijn Achtereekteová jela čas 4:14 a normálně jezdí 4:02 nebo 4:04, takže byla o deset vteřin jinde. Led je těžký a někdo na něm umí a někdo neumí jet. Počkáme si na další závody. Důležité je sbírat body na olympiádu. Kdybych byla desátá nebo dvanáctá a odskočilo mi to, bylo by to hrozné. Takhle je to na bronz hratelné," řekla Sáblíková.

Držitelku světového rekordu na této trati překonala již jen Schoutenová, která zajela čas 4:04,009. Devětadvacetiletou Nizozemku a Weidemannovou doplnila na medailových pozicích třetí Italka Francesca Lollobrigidová, s níž Sáblíková v létě trénovala.

Druhá Češka na startu Nikola Zdráhalová obsadila 13. místo v čase 4:13,762. Mezi muži se v závodě na 5000 metrů představil osmnáctiletý Lukáš Steklý, který v novém osobním rekordu 6:47,875 obsadil při své premiéře v SP 34. místov divizi B.

Světový pohár pokračuje o víkendu a Sáblíková počítá s tím, že se představí v sobotu na trati 1000 metrů a v neděli na patnáctistovce. "Jsem přihlášená a zřejmě je oba odjedu. Závodů jsem letos měla málo, protože jsem nemohla jezdit druhý týden v Inzellu. Bude to ale asi v rámci přípravy na Stavanger," poukázala Sáblíková na druhý díl SP příští týden v Norsku, kde ji čeká z pohledu kvalifikace na olympiádu v Pekingu důležitý závod na 5000 metrů.

Muži:

500 m: 1. Kao Tching-jü (Čína) 34,265, 2. Šinhama (Jap.) 34,546, 3. Dubreuil (Kan.) 34,687.

5000 m: 1. Van der Poel (Švéd.) 6:15,562, 2. Bloemen (Kan.) 6:20,941, 3. Roest (Niz.) 6:21,033, ...divize B: 34. Steklý (ČR) 6:47,875.

Ženy:

500 m: 1. Jacksonová (USA) 37,613, 2. Kodairaová (Jap.) 37,744, 3. Fatkulinová (Rus.) 38,072.

3000 m: 1. Schoutenová (Niz.) 4:04,009, 2. Weidemannová (Kan.) 4:05,255, 3. Lollobrigidaová (It.) 4:06,528, ...6. Sáblíková 4:07,467, 13. Zdráhalová (obě ČR) 4:13,762.