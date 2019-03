Praha - Životní sezona to nebyla, ale nezapomenutelná ano. Rychlobruslařka Martina Sáblíková má za sebou dva úspěšné měsíce, ve kterých získala tři zlaté medaile na mistrovství světa a třikrát překonala světový rekord. Po zdravotních problémech, které ji provázely před rokem, opět potvrdila, že patří mezi nejlepší rychlobruslařky historie.

"Pro mě je neskutečné, co se letos stalo. Nechci říct, že by sezona začala špatně, protože jsem byla druhá třetí na Světových pohárech, ale co se stalo po přelomu kalendářního roku... Najednou odezněly všechny bolístky a podařilo se formu naplánovat takhle. Pro mě je to neuvěřitelné. Já si letošní sezony neuvěřitelně vážím a děkuji všem, co za mnou stáli a neodepisovali mě," řekla Sáblíková na tiskové konferenci v Praze.

Jedenatřicetiletá reprezentantka ovládla podvanácté v historii celkové hodnocení SP dlouhých tratí a získala jubilejní dvacátou zlatou medaili z MS. "Byla to druhá nejúspěšnější sezona v kariéře, Vancouver 2010 asi nic nepřekoná. To byla sezona snů s bronzem na patnáctistovce na konci," připomněla olympijské hry, na kterých získala dvě zlaté a jednu bronzovou medaili.

"Některé soupeřky se mě teď na konci ptaly, jak to dělám. Tak jsem říkala, že pořád stejně. Jen jsem zdravá," podotkla s úsměvem Sáblíková a poděkovala všem lidem z týmu v čele s trenérem Petrem Novákem, které má kolem sebe. "Postupně se vše doladilo a výsledkem jsou medaile, které mám teď před sebou," řekla.

I sama Sáblíková přiznala, že si nebyla jistá, zda se po zdravotních problémech dokáže vrátit do světové špičky. "I proto si ještě teď stále užívám momenty, vzpomínky, že se to podařilo. Že jsem mohla zažít pocit stát na nejvyšším stupínku na pódiu," uvedla rodačka z Nového Města na Moravě.

Skvělé období odstartoval zisk stříbra na lednovém ME ve víceboji. "Od té doby se to posunulo jinam. Před Evropou jsme měla problém s kolenním vazem, ale poté mě už nic neomezovalo. Mohla jsem v posilovně zvedat váhy, na které jsem byla zvyklá, a technicky se to srovnalo i na ledě," uvedla Sáblíková, která následně ovládla šampionát jednotlivých tratí v Inzellu a deklasovala konkurenci na vícebojařském MS v Calgary. Bonusem byly světové rekordy na tratích 3000 i 5000 metrů.

Sáblíková se v absolutní světové špičce drží od roku 2007, s motivací ale ani po třinácti letech nemá problém. "Letos to ani o motivaci nebylo. Bylo to o tom, že tělo najednou začalo fungovat. Nemyslela jsem na to, že chci vyhrát, ale mohla jsem závodit a všechno přišlo zpátky," řekla Sáblíková, jež se teď chystá odpočívat. "Chci si užít rodinu, a co bude dále, uvidíme. Docela se už ale těším, až se budu moct projet na biku. Jen tak si vyrazit na kolo, protože chci, ne proto, že musím trénovat," přiznala.

Přestože sezona skončila minulý víkend, kouč Novák už přemýšlí nad další. Stejně jako v právě uplynulém ročníku bude Sáblíková zřejmě i nadále absolvovat menší počet závodů.

"Teď jsme závody vypouštěli, abychom předcházeli zranění. A myslím si, že půjdeme stejným směrem. Při cestě ze Salt Lake City mi už Petr začal dávat plán sezony, tak jsem se jen ujistila, jestli volno bude. Říkal, že jo, že se nemám bát," uvedla Sáblíková.

Novák už jí ale stanovil cíl pro další rok. Na MS jednotlivých tratí prý bude v zámoří opět atakovat světové rekordy. "On přemýšlí strašně dopředu. Já si teď užívám, co se povedlo a fakt, že momentálně držím dva světové rekordy. O jeden jsem se snažila před šesti i čtyřmi lety a nepovedlo se mi to. Vždy jsem zůstala na (času) 3:55. Já to beru postupně, ale Petr by asi nejradši jel do zámoří hned teď," pousmála se Sáblíková.