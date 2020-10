Sáblíková v Inzellu zahájila sezonu, zvyká si na nové brusle

Inzell (Německo) - Premiérové starty v nové sezoně si v minulých dnech v Inzellu připsala česká rychlobruslařská hvězda Martina Sáblíková. Trojnásobná olympijská vítězka nastoupila do závodů na 500, 1000 a 3000 metrů. Nejdelší trať podle očekávání ovládla, na kilometru byla nejrychlejší její reprezentační kolegyně Nikola Zdráhalová.

"Asi musím být a i jsem spokojená. Začala jsem kilákem v páru s Niky, což pro nás byla taková tréninková jízda. Je vtipné sledovat, když jedeme spolu. Ona je hrozně rychlá na startu a já jsem dostávala rychtu. A vlastně jsem ji dostala i v cíli," řekla Sáblíková, která nakonec zajela čas 1:18,01 a s nejrychlejší Zdráhalovou prohrála o 42 setin sekundy.

"Bylo to dobré. Ale asi po šesti letech mám nové brusle, zkouším nový materiál a v zatáčkách jsem měla docela problém. Pořád jsem byla rukou na ledě, takže jsme je pak museli přenastavovat," uvedla třiatřicetiletá rychlobruslařka ke svému prvnímu startu v tiskové zprávě agentury Sport Invest, která ji zastupuje.

V sobotu Sáblíková nejprve startovala na pětistovce a poté na trojce. Nejkratší trať zvládla v čase 40,74 sekundy. "Což je moje klasika každoročně na začátku, takže i s tím samozřejmě jsem spokojená," uvedla rodačka z Nového Města na Moravě. Následný kontrolní závod na 3000 metrů v čase 4:04,10 ovládla. "Na to, že jsme se na to extra nepřipravovali, tak jsem zajela celkem vyrovnaná kola. Na začátku tam trošku chyběla rychlost, což je ale pochopitelné," řekla Sáblíková.

Čeští rychlobruslaři v čele se Sáblíkovou se na ledě v Inzellu připravují již druhý týden. "Na ledě jsme ale jen deset dní, protože když jsme přijeli, tak hala byla kvůli koronaviru uzavřená. Něco už nabrusleného máme, i když je to pořád málo. Technika se hledá. Navíc díky novým bruslím je to ještě složitější," uvedla svěřenkyně trenéra Petra Nováka, která tradičně chodí i do posilovny, běhá nebo jezdí na kole.

Nový model bruslí Sáblíkové vychází z předešlých, ale s drobnými změnami. "Mám jinak udělané dírky na tkaničky, na což jsem si musela zvyknout a museli mi je i předělat. Bota je samozřejmě tvrdší, neboť stará bota byla rozšláplá. Největší kámen úrazu je postavit úplně stejně nůž. Snažili jsme se o to, ale stejně to nakonec bylo jiné," řekla Sáblíková, která hned po kilometru přišla na to, že se brusle musejí ještě upravovat. "Ještě si prostě musíme na sebe zvyknout," pousmála se.

Jak bude vypadat další příprava Sáblíkové a spol., je nyní těžké odhadovat. Mezinárodní bruslařská unie zatím s ohledem na koronavirovou krizi zrušila čtyři závody Světového poháru, nejbližší akcí v kalendáři je tak lednové mistrovství Evropy v Heerenveenu. "Situace u nás i ve světě se mění, takže plán, který jsme měli do prosince, padá. Budeme ho muset upravovat tak, aby to dopadlo pro nás co nejlépe. Teď ale nevím," dodala Sáblíková.