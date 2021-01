Heerenveen (Nizozemsko)/Praha - Netradičně na jednom místě a v rychlém sledu absolvují rychlobruslaři všechny závody v sezoně. V Heerenveenu, kde se během čtyř víkendů uskuteční mistrovství Evropy, dva Světové poháry a mistrovství světa, už je i česká hvězda Martina Sáblíková. Do Nizozemska přijela v pondělí vpodvečer, druhý den poprvé trénovala a v sobotu se zapojí do programu evropského šampionátu ve víceboji, na němž bude obhajovat stříbrnou medaili z roku 2019.

Speciální režim rychlobruslařské "bubliny" třiatřicetiletá česká reprezentantka poznala hned po příjezdu na hotel. "Vybalili jsme si věci z auta, šli jsme na testy na covid, dělali nám výtěr, pak nás speciálním vchodem, kterým normálně nikdo nechodí, vzali v hotelu do pokojů, kam nám přivezli bagáže a my jsme nesměli opustit pokoj do doby, než jsme měli výsledky testů," uvedla Sáblíková v tiskové zprávě agentury Sport Invest, která ji zastupuje. "Na pokojích jsme byli do druhého dne do půl druhé odpoledne, než jsme dostali výsledky, že jsme negativní," doplnila.

Podle očekávání mají všichni výrazně omezený pohyb. "Pokud jdeme z hotelu, nesmíme nikam mezi lidi, vedle hotelu je cyklostezka, kam se můžeme chodit procházet nebo na kolo, ale musíme se nahlásit, že jdeme pryč, říct číslo pokoje, někdy se říká i kam jdeme. To samé, když jedeme na dráhu, kde nám pípnou akreditaci," popsala Sáblíková nastavený režim. Omezení se týkají i hotelové restaurace, do níž sice mohou všichni chodit společně, ale místa jsou oddělaná a u stolu mohou sedět maximálně dvě osoby. "Jídlo se nandává v rukavicích, před tím si musíte dát gel. Je to kontrolované," řekla.

Upraven je i pohyb ve sportovním komplexu Thialf. "Na dráze jsou dvě rozcvičovací zóny, kde jsou rozdělené boxy podle národností, všude se nosí roušky, nikdo se s nesmí s nikým objímat, plácat si. Jen na ledě si roušky můžeme sundat, po dojezdu jsme povinni si je zase nasadit. Člověk se hlídá na každém kroku, navíc každý den všichni vyplňují dotazníky, jestli někdo nemá příznaky, každý den se měří teplota, ta se odesílá přes nějaký program. Všichni se snaží dělat maximum, aby bylo vše v pořádku," uvedla rodačka z Nového Města na Moravě.

Pokud se nestane nic mimořádného, opustí Sáblíková a spol. heerenveenské prostředí nejdříve večer v neděli 14. února. "Pět týdnů na jednom hotelu s takovou ostražitostí, s tím, že člověk nemá možnost volného pohybu, to jsem nikdy nezažila. Je to zvláštní," přiznala Sáblíková. Vzala si s sebou dostatek knih, aby se zabavila. "Každý pokoj má HDMI kabel, můžeme se připojit přes počítač na televizi, pustit si různé filmy, hry. Jsme tady třetí den, uvidíme, jak to bude vypadat za 14 dní, za tři týdny...," podotkla.

Nadcházející ME bude pro Sáblíkovou speciální i v tom, že se bude jednat o první velký závod sezony. Doposud startovala jen na menších akcích v Inzellu, na které se ale speciálně nepřipravovala. "Tohle jsem za celou svoji kariéru nikdy nezažila. Musím říct, že na ledě to bylo zvláštní, vidět tam ty lidi po takové době, prakticky po nějakých deseti měsících," poukázala na dlouhou přestávku od konce minulé sezony. "Na jednu stranu to bylo moc fajn, vracet se do bruslařského světa, který mám hrozně ráda a je součástí mého života. Na druhou stranu to bylo zvláštní, že jsem je tak dlouho neviděla," řekla Sáblíková.

Svěřenkyně trenéra Petra Nováka navíc prakticky netuší, jak na tom v porovnání s konkurencí je. "Normálně člověk přijede na Světáky v nějaké formě, která ví, jaká je, byť nemůžu říct, že bych na tom teď byla nějak špatně. Ale přece jenom: když má člověk odjeté závody Světového poháru a přijede na mistrovství Evropy, tak už prakticky ví, co má od sebe očekávat, že to nejsou jen takové ty závody v Inzellu," uvedla.

Podle prvních pocitů z tréninku v Heerenveenu je na tom ale trojnásobná olympijská vítězka dobře. "Nemůžu říct, že nevím, jak na tom jsem, ale ten ostrý start, ta nervozita, s tím, že to nejsou závody jako v Inzellu, kde když se mi to nepovede, tak se mi to nepovede... Tohle je trochu něco jiného, rychlobruslařský svět bude vědět, jak jsem jela, jestli se mi daří, jestli se mi nedaří, z toho jsem trochu nervózní," dodala Sáblíková s tím, že s ohledem na specifickou celosvětovou situaci neplánuje dělat z ME "žádné závěry".