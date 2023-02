Sáblíková se vrací do Světového poháru, v Polsku zvažuje tři starty

Tomaszów Mazowiecki (Polsko)/Praha - Rychlobruslařka Martina Sáblíková se po prosincovém zranění v Calgary vrací do Světového poháru. O víkendu se zapojí do předposledního dílu seriálu v Tomaszówě Mazowieckém, kde plánuje dva až tři starty. V Polsku se představí i příští týden ve finále poháru a poté již trojnásobnou olympijskou vítězku čeká vrchol sezony v podobě mistrovství světa na jednotlivých tratích v Heerenveenu.

"Odpočinku bylo až moc. Bohužel hlavně uprostřed sezony. Přišlo něco, co jsem nepředpokládala, ale to se stává. Sport je sport a nikdo si nemůže vše plánovat dopředu," řekla Sáblíková ČTK.

Pětatřicetiletá česká reprezentantka se v Kanadě při pádu řízla bruslí do nohy. Třetí díl SP proto vynechala úplně, ve čtvrtém nastoupila jen na trati 5000 metrů, aby se kvalifikovala na MS. "Moc jsem toho v sezoně neodzávodila, což mě mrzí. Mám určité manko. Každý závod je dobrý, abych si vyzkoušela, jak na tom jsem, co čekat a co si můžu dovolit," uvedla.

I proto Sáblíková plánuje v Tomaszówě Mazowieckém maximální počet startů. V pátek se představí v závodě na 3000 metrů, v sobotu na patnáctistovce a v neděli je přihlášená na kilometr. "Vše se bude odvíjet od trojky. Uvidím, jak na tom budu. Když to nebude ideální, kilák vynechám a budu se připravovat na další týden na trojku," podotkla.

Světový pohár má v této sezoně podruhé dvě zastávky na jednom místě a o body do seriálu se bojuje dva víkendy za sebou. Zatímco Calgary má rodačka z Nového Města na Moravě ráda, i když tam v závěru roku byl velký mráz, v Polsku by jí stačil týdenní pobyt.

"Nemůžu říct, že to tam mám úplně ráda. Prakticky tam není kam jít, co vidět a je to jiné než v Inzellu nebo v Kanadě. Z pohledu organizace je ale jednodušší, když se zůstává na jednom místě," řekla Sáblíková.

Má radost z toho, že je zdravotně v pořádku. "Žádná rýmička nebo něco takového se nekoná, noha drží. Nic mě neomezuje, mohu dělat všechno. Chodit do posilovny, na kolo, na ledě bez problémů. Jsem pozitivně naladěná, že mě po dlouhé době nic nebolí," pochvalovala si svěřenkyně trenéra Petra Nováka.

Společně se Sáblíkovou se v pátém dílu SP představí Veronika Antošová a Zuzana Kuršová. Nikola Zdráhalová, která měla dlouhodobé problémy se zády, již do sezony nezasáhne.