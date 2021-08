Sáblíková se už soustředí na Peking, v sobotu si ale opět odskočí na kolo

Praha - Ještě v sobotu se rychlobruslařská hvězda Martina Sáblíková představí v Praze a okolí na cyklistickém závodě L'Etape Czech Republic by Tour de France, už o den později se ale vydá opět do Itálie, kde bude pokračovat v přípravě na sezonu a zimní olympijské hry v Pekingu. V Číně se bude v únoru příštího roku snažit rozšířil sbírku šesti olympijských medailí.

"Už jsem byla čtrnáct dní na ledě a bylo to celkem fajn. Musím říct, že mi (brusle) docela chyběly, i když se mi to většinou nestává. Když jezdím na ledě v létě, tak to nemám moc ráda. Tentokrát jsme byli s italskou reprezentací a bylo to trošku okořeněné. Příprava byla trošku jiná," řekla Sáblíková.

Spolupráci s italskými rychlobruslaři si pochvalovala. "Jaké to bylo? Náročné. Oni jsou o level někde jinde. Pár tréninků absolvujeme s klukama, pár jezdíme jako holky samy. Je to takové míchání kartama. Člověk hodně jezdí vepředu a pak se snaží stíhat klukům, borcům, kteří jsou někde jinde. I teď sbírám zkušenosti a musím říct, že mě to hrozně baví," řekla čtyřiatřicetiletá rychlobruslařka.

Řada sportovců nechce v přípravě na olympiádu experimentovat, Sáblíková se ale změn nebojí. "Tréninky se docela shodují, něco je tam nového, ale spousta věcí je podobných. A tím, že nás jezdí více, tak rychlá kola se jezdí vícekrát a člověka to tolik neunaví, protože je občas odjede v háku. Petr (Novák - trenér) zatím říká, že takhle je to v pohodě, a samozřejmě tréninky konzultuje s italským koučem," uvedla Sáblíková s tím, že Novák má vše pod kontrolou. "Až mi řekne, že takhle už ne, tak ho poslechnu. Teď ještě pár tréninků s nimi absolvovat budeme," řekla.

Nyní se ale trojnásobná olympijská vítězka a hvězda dlouhých tratí těší na sobotní cyklistický závod. "L'Etape je podle mého jedna ze skvělých akcích, která se u nás uskuteční, a já jsem hrozně ráda, že se to podařilo zorganizovat a že si běžný člověk může vyzkoušet atmosféru závodu. A vše, co k tomu patří," řekla Sáblíková, která si chce hlavně užít právě atmosféru.

I s ohledem na Peking si totiž chce dát velký pozor, aby se nepřipletla do případného pádu a nezranila se. "Kolo mě pořád baví, táhne a je pravda, že letos jsem toho najezdila asi nejvíce, co kdy. Mám ale před sebou Peking a na ten musím myslet. V neděli jedeme na soustředění, takže nevím, jestli pojedu na sto procent. Alfa a omega všeho bude počasí, určitě nebudu riskovat. Jde mi hlavně o atmosféru a být součástí takové akce," dodala Sáblíková, která je několikanásobnou cyklistickou mistryní republiky.