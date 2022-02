Sáblíková se pokusí o další zápis do historie, může překonat Zátopka

Peking - Rychlobruslařka Martina Sáblíková má šanci se na olympijských hrách v Pekingu opět zapsat do historie českého a československého sportu. Čtyřiatřicetiletá královna dlouhých tratích při dosavadních čtyřech startech pod pěti kruhy získala tři zlaté a celkem šest medailí. Lepší bilancí se mohou pochlubit jen Věra Čáslavská a Emil Zátopek, kterého může Sáblíková předstihnout. Legendární atlet totiž vybojoval čtyři olympijská zlata, cenných kovů už má svěřenkyně trenéra Petra Nováka více.

"Nejsem člověk, který dopředu říká, na co mám nebo nemám. Od toho je tady většinou trenér. Vím, že tady jsou soupeřky a jsou hrozně silné. Vím, na co mám já a moje tělo, ale nevím, co předvedou ostatní," uvedla Sáblíková před odletem do Číny. Připravena je podat v daný okamžik maximální možný výkon. "A pak se uvidí, na co to bude stačit. Samozřejmě, čím více vepředu budu, tím budu spokojenější, to je jasné," dodala Sáblíková.

Rodačka z Nového Města na Moravě na olympiádách získala tři zlaté medaile, dvě stříbrné a jednu bronzovou. Mezi trojici nejlepších se prosadila ve Vancouveru, v Soči i před čtyřmi lety v Pchjongčchangu, kde skončila druhá v závodě na 5000 metrů.

V Pekingu čeká Sáblíkovou, která je nejzkušenější členkou české výpravy, první start v sobotu na trati 3000 metrů. V žebříčku výkonů sezony je držitelka světového rekordu šestá s třísekundovým odstupem za Nizozemkou Irene Schoutenovou. Hlavní favoritka je zatím nejrychlejší i na "pětce", na které je Sáblíková průběžně až osmá. Před ní je však pět Nizozemek, zatímco v Pekingu budou startovat jen čtyři.

"Osobně mi přijde, že jsem postupem času čím dál nervóznější. I když jedu na závody, které jsem už absolvovala několikrát. Deset let zpět jsem to tolik neřešila. Prostě jsem to brala tak, že jedu na závod, teď mi přijde, že o všem strašně přemýšlím. Uvidíme," řekla Sáblíková.

Česko bude reprezentovat i Nikola Zdráhalová. Pětadvacetiletá rychlobruslařka se může představit v pěti disciplínách.

Stejně jako před čtyřmi lety bude mít Česko zastoupení i v rychlobruslení na krátké dráze, do závodu na 500 a 1500 metrů se kvalifikovala Michaela Hrůzová. "U pětistovky žádná očekávání nemám, to je moje nejslabší disciplína, ani ji jindy nejezdím. Soustředím se na patnáctistovku, tam to platí naopak a chci zajet co nejlepší výsledek. Pokud by se mi podařilo vylepšit Pchjongčchang, byl by to úspěch," uvedla Hrůzová. Na minulé olympiádě byla po vyřazení v rozjížďce klasifikována na 24. místě.