Sáblíková se pokusí na oblíbené pětce rozloučit se sezonou dalším úspěchem

Heerenveen (Nizozemsko) - Poslední závod sezony, ve kterém se bude snažit rozšířit svou bohatou sbírku medailí, čeká v neděli na rychlobruslařském mistrovství světa hvězdu dlouhých tratích Martinu Sáblíkovou. Ve čtvrtek získala bronz na trojce, v posledním závodě šampionátu bude patřit mezi favoritky na 5000 metrů. Nejdelší ženskou trať může považovat za svou doménu, na pětce se stala desetkrát mistryní světa a získala i jednu stříbrnou medaili. Podobným úspěchem se nemůže pochlubit žádná žena ani muž.

"Bude to hrozné peklo, pojede hodně holek, které pětku umí a bude záležet na losu. Jak se kdo bude cítit. Je to otevřené a rozhodně si netroufám říct, že bych měla bojovat zase o placku. Bude to masakr jako ve čtvrtek. Bude záležet na tom, kdo vydrží až do cíle. Ten může mít placku," řekla Sáblíková ČTK a Českému rozhlasu.

Hlavní favoritkou je aktuální vítězka Světového poháru a v Heerenveenu zlatá na trojce Ragne Wiklundová z Norska, medailové ambice má i loňská olympijská šampionka Irene Schoutenová z Nizozemska a další domácí domácí reprezentantka Sanne in´t Hofová, která se na MS soustředí jen na pětku. V prosinci v Calgary se na této trati dařilo i Kanaďance Ivanie Blondinové.

Wiklundová se po Sáblíkové a Schoutenové může stát další rychlobruslařkou, která na vrcholné akci ovládne obě nejdelší ženské tratě. Sáblíková to dokázala pětkrát na MS a jednou na olympiádě, Schoulteová loni na hrách v Pekingu. "Je pravda, že člověk se po prvním vydařeném závodě nějakým způsobem uklidní, v sezoně má splněno a ukáže se, že trénink měl smysl a vedl ke konci, ke kterému to mělo dojít. Na druhou stranu si pamatuji, že když jsme tady byli v bublině (při koronaviru), tak se mi po trojce pětka nepovedla. Závod je pokaždé jiný," podotkla Sáblíková.

Trojnásobná olympijská vítězka je navíc nervózní vždy před velkými závody. "Člověk si říká, že už nebude nervózní, ale stejně, když přijde do haly, tak to nejde. Dvě hodiny před startem trojky jsem si na hotelu říkala, že je to neuvěřitelné. Kolikrát jsem tam stála, kolikrát jsem si to prožila a stejně tam jdu nervózní jako pras... Člověk se vystresuje a chce dokázat, že tam patří. A v téhle hale je to ještě o něčem jiném," pousmála se Sáblíková, která se ale zároveň vždy na atmosféru v heerenveenské hale Thialf těší.

Letošní šampionát je specifický, že mezi závody na 3000 a 5000 metrů jsou dva dny volna. Sáblíková a spol. byly zvyklé, že je druhý start čekal v sobotu. "Po mistrovství světa už ale není finále Světového poháru, jak bývalo dříve, v neděli se tak končí úplně. Takže teď je spíše čekání na pětku. Navíc člověk už má v hlavě i to, že pojede domů a je konec," řekla svěřenkyně trenéra Petra Nováka.

Možná i proto zatím na pětku nemyslí a spíše se snaží užívat čtvrteční úspěch a zisk 31. medaile na světových šampionátech. "Kdy na ni začnu myslet? To je vždy jiné. Občas mi to do hlavy skáče každou chvilku, jindy to přijde až v den, kdy závodím. Hodně záleží na tom, v jakém jsem rozpoložení. Někdy například nechci znát startovku před večeří, jindy před spaním, abych se dobře vyspala. Záleží na tom, jak se mi daří či nedaří, jaká je nálada," vysvětlovala.

Aktuální sezona je pro Sáblíkovou specifická, zatím absolvovala pouze jednu pětku. V polovině prosince v Calgary byla pátá, tehdy na start musela nastoupit týden po zranění, kdy si při pádu na tréninku rozřízla nohu. Kdyby ale v Kanadě nejela, nekvalifikovala by se na MS.

"A hodně jsem si ji protrpěla," vrátila se o dva a půl měsíce zpět. "Dříve se ve svěťáku jezdily dvě pětky, ne jen jedna. Pak byla Evropa, čtyřboj, někdy jsem jela pětku i na začátku sezony v Inzellu. Teď mám za sebou jednu, ze které jsme neměla pocit, jaký bych měla mít. Sama jsem tak zvědavá, jak to v neděli půjde," podotkla Sáblíková.