Sáblíková se nepředstaví na ME ve víceboji, stále není zdravotně fit

Praha - Rychlobruslařka Martina Sáblíková se nepředstaví na nadcházejícím mistrovství Evropy ve víceboji v Hamaru. Trojnásobná olympijská vítězka se po zranění v přípravě na prosincový závod Světového poháru v Calgary necítí stoprocentně zdravotně fit a po konzultaci s lékaři se rozhodla původně plánovaný start zrušit. Oznámila to v tiskové zprávě.

Pětatřicetiletá Sáblíková se v Kanadě na tréninku při pádu řízla bruslí do pravé nohy. V Norsku nebude startovat ani Nikola Zdráhalová, která kvůli zdravotním problémům se zády do sezony ještě nezasáhla.

"Nechceme riskovat. Jsou to čtyři starty ve dvou dnech. Nemůžu říct, že by noha na tom byla špatně, ale přece jen, čtyři starty by byly velká zátěž. Rozebírali jsme to s doktory a rozhodli se, že čtyřboj vynecháme a nohu necháme pořádně uzdravit," uvedla Sáblíková v nahrávce pro média. Rodačka z Nového Města na Moravě tak nebude obhajovat bronz z roku 2021.

Sáblíková po pádu v Calgary vynechala třetí díl Světového poháru, ve čtvrtém se představila jen v závodu na 5000 metrů a obsadila 5. místo. "Noha mě zatím limituje hlavně při rozjezdech a pak, když jedu něco delšího. Není to tak, že bych s tím měla extra problém. Když ale trénuju vícekrát denně, tak mi to otéká. Proto jsme se rozhodli, že bude lepší pošetřit síly a nohu pořádně vyléčit," řekla svěřenkyně trenéra Petra Nováka.

Do závodů se chce Sáblíková vrátit na začátku února v Polsku, kde bude pokračovat Světový pohár. Vrcholem sezony pro rychlobruslařku, která ME vynechala i loni, kdy se závodilo na jednotlivých tratích, bude světový šampionát v Heerenveenu na začátku března.

Mistrovství Evropy v Hamaru se uskuteční od pátku do neděle a české barvy na něm budou hájit Zuzana Kuršová a Veronika Antošová.