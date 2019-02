Inzell (Německo) - Den před svým prvním startem na mistrovství světa v Inzellu se česká rychlobruslařská hvězda Martina Sáblíková cítila unavená, ve čtvrtek by však měla být připravená bojovat o další medaili do své bohaté sbírky. V závodu na 3000 metrů nebude hlavní favoritkou, do boje o přední pozice by ale promluvit měla.

"Je tady obrovská konkurence, na všech Světových pohárech rozhodují desetinky. Bude to hrozně těžké. Pro mě bude důležité mít dobrý pocit z jízdy. Uvidíme, jestli to na trojku vyjde na medaili, a pak uvidíme na pětce, tam doufám, že mám trošku větší šanci. Je ale těžké něco říkat dopředu," řekla Sáblíková novinářům den před začátek šampionátu.

Svěřenkyně trenéra Petra Nováka tipuje, že až osm rychlobruslařek může v prvním individuálním ženském závodě bojovat o medaile. "Oproti minulosti se to hodně změnilo. Záleží na každém šlápnutí, na startovní pozici, jestli nebude kolize na střídačce. Jak jsem starší, tak vše vnímám jinak. Dříve jsem tohle neřešila," přiznala.

Trojnásobné olympijské vítězce se vydařily starty na Světovém poháru v Hamaru minulý týden, i proto je v pohodě. "Je pravda, že trojka mě obrovsky překvapila. Jsem ráda, jak se mi tam jelo. Uvidíme, jak to bude vypadat ve čtvrtek. Hlavní ale je, že se cítím dobře, nic mě nebolí a mám z jízdy radost," uvedla Sáblíková. Druhý start na MS ji čeká v sobotu, kdy bude útočit na jubilejní desáté zlato na trati 5000 metrů v řadě.

Přestože je bavorské městečko momentálně pod sněhem, vyrazila Sáblíková v úterý i ven na kole. "Bylo to super. Svítilo sluníčko, bylo nádherné počasí. Pro hlavu je to lepší, než se zavřít na pokoji a koukat do zdi," vyprávěla. A nebyla jediná, podobně se vydala relaxovat i nizozemská hvězda Sven Kramer. "Takže jsem si říkala, že nejsem jediná," pousmála se Sáblíková.

V Inzellu se cítí dobře i proto, že zdejší prostředí dobře zná. Když začínala s rychlobruslením, jezdila sem často. "Tehdy to ještě byla otevřená hala. Když se tady na začátku sezony trénovalo, tak kolem poledne jezdili lidi v kraťasech. Bylo sedmnáct nad nulou. Příroda je tady skvělá, má to svoje kouzlo," řekla rodačka z Nového Města na Moravě.

Letos bude Sáblíková v Max Aicher Areně útočit na osmnácté zlato z MS, řadu úspěchů už zde v minulosti získala. V roce 2005 si zde vybojovala účast na olympijských hrách v Turíně, o šest let později získala zlato na pětce a stříbro na trojce. Uspěla i při Světovém poháru. "Jak už jsem říkala, je to mé oblíbené místo. Poměrně často zde i trénujeme. Uvidíme, jak se mi tu bude dařit teď. Holky okolo se dost obměnily," dodala Sáblíková.