Sáblíková potřinácté ovládla SP na dlouhých tratích

Heerenveen (Nizozemsko) - Rychlobruslařka Martina Sáblíková potřinácté ovládla celkové hodnocení Světového poháru na dlouhých tratích. Ve finále v Heerenveenu jí k tomu v závodu na tři kilometry stačilo čtvrté místo. Zvítězila Kanaďanka Isabelle Weidemannová, která se jako jediná dostala pod hranici čtyř minut. Nikola Zdráhalová byla ve finálové dvanáctce poslední s časem 4:10,535.

"Byl to hrozně těžký závod. Jelo se mi dobře přibližně prvních dvě stě metrů, pak to stálo za starou bačkoru. Hrozně jsem se trápila. Když jsem viděla, jak jede Kanaďanka Isabelle Weidemannová, tak jsem si byla jistá, že prvenství ve Světovém poháru je fuč a určitě mě přeskočí. Nakonec mě čtyři body nechaly ve vedení. Jsem moc ráda. Hrozně ráda," řekla Sáblíková.

Trojnásobná olympijská vítězka se vyrovnala i s nepříjemností, když při rozjíždění před startem upadla. "Říkala jsem si, že to snad není možné, protože jsem celou sezonu nespadla a pak jsem se před posledním závodem sezony před plnou halou najednou octla na ledě. Smála jsem se sama sobě," usmívala se svěřenkyně trenéra Petra Nováka.

Sáblíková jela v předposlední dvojici s Ruskou Nataljou Voroninovou, která v únoru na MS v Salt Lake City vyhrála závod na 5000 metrů v novém světovém rekordu. Svěřenkyně trenéra Nováka, jež na šampionátu v Utahu ovládla tříkilometrovou trať, byla v heerenveenské hale Thialf pomalejší než Ruska. Zajela čas 4:02,134 a zařadila se na průběžné třetí místo.

Z toho ji v závěrečné rozjížďce sesadila Weidemannová, která připravila o prvenství domácí Nizozemku Antoinette de Jongovou, ale celkové prvenství v SP dvaatřicetileté české reprezentantce nesebrala. Před závodem totiž na Sáblíkovou ztrácela 38 bodů, zatímco rozdíl mezi prvním a čtvrtým místem v dvojnásobně hodnoceném finále činil 34 bodů. Důležité bylo, že Sáblíková v boji o čtvrtou příčku předčila o sedm setin sekundy další domácí rychlobruslařku Carlijn Achtereekteovou, neboť páté místo by jí už k celkovému triumfu nestačilo.

"Opravdu jsem to neměla do detailu zmáknuté. Soustředila jsem se, že nesmím prohrát s Ivanie Blondinovou. Když jsem viděla, že to klaplo, tak jsem si oddechla. Když jsem pak sledovala Isabelle, byla jsem si jistá, že je to v háji a prvenství je o pár bodů fuč," přiznala Sáblíková, která nejprve ani nevěřila hlasateli v hale. "První jsem si myslela, že to blbě spočítal. Když se výsledky objevily na světelné tabuli a já viděla, že čtyři body rozdílu hrají pro mě, byla jsem moc ráda," řekla.

Sáblíková v sezoně dva závody SP na dlouhých tratích vyhrála, dvakrát byla druhá a dvakrát čtvrtá. Za posledních 14 let nezískala Světový pohár jenom předloni. "Byla to výborná sezona. Mám medaili zlatou z mistrovství světa, uspěla jsme v nejdůležitějším závodě, na který jsme se soustředili. Je to bezvadná tečka," řekla Sáblíková.

Muži:

500 m: 1. Šinhama (Jap.) 34,317, 2. Dubreuil (Kan.) 34,416, 3. Kim Čun-ho (Kor.) 34,418.

Průběžné pořadí SP (po 7 z 8 závodů): 1. Šinhama 363, 2. Muštakov (Rus.) 347, 3. Kim Čun-ho 332.

15:43 5000 m,

17:27 1000 m.

Ženy:

500 m: 1. Herzogová (Rak.) 37,319, 2. Fatkulinová (Rus.) 37,340, 3. Kodairaová (Jap.) 37,392.

Průběžné pořadí SP (po 7 z 8 závodů): 1. Kodairaová 420, 2. Fatkulinová 388, 3. Golikovová (Rus.) 384, ...29. Zdráhalová (ČR) 76.

3000 m: 1. Weidemannová (Kan.) 3:59,759, 2. De Jongová (Niz.) 4:00,035, 3. Voroninová (Rus.) 4:01,339, 4. Sáblíková 4:02,134, ...12. Zdráhalová (obě ČR) 4:10,535.

Konečné pořadí SP (po 6 závodech): 1. Sáblíková 357, 2. Weidemannová 353, 3. Blondinová (Kan.) 314, ...12. Zdráhalová 202.

16:50 1000 m.