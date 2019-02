Hamar (Norsko) - Rychlobruslařka Martina Sáblíková vyhrála na Světovém poháru v Hamaru závod na 3000 metrů. Po prvním triumfu v sezoně se trojnásobná olympijská vítězka vrátila do čela průběžného pořadí.

Sáblíková nastoupila v předposlední rozjížďce s Kanaďankou Isabelle Weidemannovou a dosud vedoucí ženu SP na dlouhých tratích za sebou nechala o šest vteřin. Časem 4:02,177 se dostala do čela a už ji neporazily ani závodnice z poslední jízdy.

"Musím říct, že se mi jelo fakt hezky. Neříkám, že jsem jela technicky úžasně, protože tam nějaké chyby byly, ale pocitově to bylo dobré. Jsem hrozně ráda hlavně za ten pocit, protože jízda byla dobrá. Normálně si dvě kola do cíle si říkám, že už nemůžu, ale teď jsem mohla," zhodnotila trojnásobná olympijská vítězka svůj výkon.

Závod SP Sáblíková vyhrála po bezmála dvou letech. Naposledy se z vítězství radovala v březnu 2017 ve Stavangeru, kde ovládla trojku v pohárovém finále. Dnes si připsala 48. individuální triumf v seriálu.

"Samozřejmě, že mi hned problesklo hlavou, že jsem vyhrála asi po dvou letech. Užívala jsem si to, má to pro mě ohromnou cenu," řekla Sáblíková, která se v průběžném pořadí SP posunula z třetího místa na první.

"Když člověk vede, tak je to samozřejmě super. Musím ale říct, že teď to zrovna v hlavě nemám. Teď spíše myslím na mistrovství světa příští týden, ale samozřejmě je to výborná výchozí pozice do posledního závodu," uvedla rodačka z Nového Města na Moravě, která bude v březnu v Salt Lake City usilovat o dvanáctý triumf v seriálu.

Před druhou Voroninovou má ale náskok jen 11 bodů. "Rozdíly jsou malinkaté, takže se rozhodne tam. Body se budou jedenapůlkrát násobit, takže je vše otevřené. Z první trojky mě snad už nikdo nevyřadí, ale teď je to daleko," řekla Sáblíková.

Světový pohár v Norsku je pro jedenatřicetiletou Sáblíkovou poslední prověrkou před vrcholem sezony, kterým bude příští týden v Inzellu mistrovství světa na jednotlivých tratích. V Hamaru ještě pojede nedělní závod na 1500 metrů, ale jak sama prohlásila, už mu nebude přikládat tak velkou důležitost.

"Zdá se, že forma jde správným směrem. Nevím, jak to Petr (trenér Novák) dělá, protože jsem se cítila dobře. Vše se ukáže až příští týden ve čtvrtek a v sobotu, ale jak už jsem řekla, jsem ráda za to, jak se mi dnes jelo. V hlavě si uchovám pocit, že je to dobré a že se mnou musí počítat," dodala Sáblíková.

Nikola Zdráhalová obsadila 14. místo, Natálie Kerschbaummayr byla v divizi B devátá. Sebastian Druszkiewicz startoval na pětce rovněž v divizi B a skončil pátý.

Výsledky SP v rychlobruslení v Hamaru

Muži:

5000 m: 1. Pedersen (Nor.) 6:16,168, 2. Rumjancev (Rus.) 6:19,249, 3. Bloemen (Kan.) 6:20,446, ...divize B: 5. Druszkiewicz (ČR) 6:31,596.

Průběžné pořadí SP (po 5 z 6 závodů): 1. Pedersen 237, 2. Rumjancev 236, 3. Bosker (Niz.) 212, ...26. Druszkiewicz 60.

Ženy:

3000 m: 1. Sáblíková (ČR) 4:02,177, 2. Voroninová (Rus.) 4:03,766, 3. Zujevová (Běl.) 4:03,803, ...14. Zdráhalová 4:14,394, divize B: 9. Kerschbaummayr (obě ČR) 4:15,169.

Průběžné pořadí SP (po 5 z 6 závodů): 1. Sáblíková 250, 2. Voroninová 239, 3. Weidemannová (Kan.) 236, ...15. Zdráhalová 106, 39. Kerschbaummayr 32.