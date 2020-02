Sáblíková obhajuje titul na vícebojařském MS, s medailí nepočítá

Hamar (Norsko) - Rychlobruslařka Martina Sáblíková bude o víkendu v Hamaru obhajovat triumf na mistrovství světa ve víceboji, sama však nepočítá s tím, že by tentokrát získala medaili. Dvaatřicetiletá česká reprezentantka totiž v této sezoně prakticky vůbec nestartuje na nejkratší trati 500 metrů a očekává, že hned na začátku víceboje výrazně ztratí.

"Pětistovka bude asi trochu problém. Letos jsem na ni vůbec netrénovala, jela jsem ji jen jednou, a to bylo ještě v říjnu. Takže počítám s tím, že na téhle trati zase - jako už tradičně - naberu velkou ztrátu. Možná větší než obvykle," uvedla Sáblíková, která pětistovku jela jen v přípravě před sezonou a v Inzellu zajela čas 40,63 sekundy.

Před loňským triumfem na MS na tom byla výrazně lépe. Závod na 500 metrů absolvovala na kontinentálním šampionátu ve víceboji a třikrát v přípravě. "Navíc jsem ještě startovala na kilometru. Když netrénujete start na sprinty, což já nedělám, tak je to opravdu těžké. Dá se říct, že pětistovka je trochu jiný sport než dlouhé tratě, na které se zaměřuji," podotkla trojnásobná olympijská vítězka.

Svěřenkyně trenéra Petra Nováka se ale nechce před MS stresovat. "Beru to s humorem a nechci si z toho dělat těžkou hlavu, pokud by se to nepovedlo. Cítím se fajn a jdu do závodu v dobré náladě. Pojedu i pro publikum, které tady v Norsku bývá skvělé," řekla Sáblíková, pro kterou byl vrcholem sezony světový šampionát na jednotlivých tratích.

A v Salt Lake City před necelými dvěma týdny uspěla - získala zlato na 3000 metrů a stříbro na pětce. "Takže vím, že sezonu zakončím s medailemi. S Petrem se nám povedlo skvěle načasovat formu," řekla Sáblíková.

Podle ní může o medaile usilovat řada rychlobruslařek v čele s Nizozemkami Ireen Wüstovou, Antoinette de Jongovou, Melissou Wijfjeovou, Nanou Takagiovou z Japonska či Ruskou Natálií Voroninovou, která Sáblíkové v USA vzala světový rekord na pětce.

"Já si upřímně nemyslím, že do boje o medaile letos zasáhnu. Není to tak, že bych se vzdávala, to určitě ne. Pojedu tak, jak budu moct, ale jsem prostě realistka - s mojí pětistovkou bude složité prát se o medaile," řekla Sáblíková, která na vícebojařském MS dosud získala pět zlatých, dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili.

Světový šampionát v Hamaru začne v pátek sprinty, vícebojařské tratě jsou na programu v sobotu a v neděli. Vedle Sáblíkové se v Norsku představí i Nikola Zdráhalová.