Sáblíková o cyklistice: Baví mě to, jak to je, zůstanu u hobby sportu

Praha - Rychlobruslařka Martina Sáblíková dál bere cyklistiku jako doplněk přípravy na brusle a neplánuje na kole usilovat o návrat mezi elitu. Čerstvě pětatřicetiletá trojnásobná olympijská vítězka to řekla novinářům na tiskové konferenci k závodu L’Etape Czech Republic by Tour de France, jehož se v sobotu zúčastní.

"Jak to bude dál s cyklistikou? Já asi zůstanu u toho svého hobby sportu. Baví mě to tak, jak to je. A nebudu na tom asi nic měnit," uvedla Sáblíková, která je na kole mnohonásobnou domácí šampionkou a usilovala rovněž o start v olympijské časovce před šesti lety v Riu de Janeiro, ale boje s chronometrem se nakonec nemohla zúčastnit.

Je přitom velmi pravděpodobné, že by cyklistkám v tuzemsku mohla kralovat, jak tomu bylo v minulosti. V roce 2016 vyhrála v bojích o domácí medaile počtvrté za sebou časovku i silniční závod. Cyklistika jí ale zůstává blízká, což potvrzuje i plánovanou účastí na akci L’Etape, a to jak v sobotu v tuzemsku, tak i za měsíc ve Francii.

Loni premiérový ročník vyhrála mezi ženami, celkově skončila třináctá. "Na loňský ročník vzpomínám hrozně ráda, protože to předčilo jakákoliv moje očekávání. Měla jsem hrozný strach z toho balíku, ale všichni byli hrozně ohleduplní, což pro mě bylo po deseti minutách vážně uklidňující, a pak jsem si to mohla naplno užívat. Jak bylo všude hodně lidí, bylo to úžasné," vzpomínala Sáblíková.

Oproti loňsku nemá najeto tolik kilometrů. "Loni mi hrálo do karet, že se jelo až po letních prázdninách, takže jsem měla možnost na tom kole sedět a najezdit víc. Teď nemám tak najeto, asi tak tři a půl tisíce kilometrů, což je docela málo, ale na druhou stranu je to pořád víc, než když jsem třeba v minulosti jezdívala republiku," přiznala s úsměvem Sáblíková. "Je to však podstatně jiné tempo. Ale těším se na to, hlavně na tu atmosféru," dodala.

Cíl před sobotním startem nastavený nemá. "Nad tím jsem zatím vůbec nepřemýšlela. Jdu tam s tím, že si to chci zase užít, jak jsem si to užila ten minulý rok. Uvidíme, jak to bude vypadat. Je tam hrozně moc lidí, může se to různě namíchat, uvidíme, v jaké skupině se ocitnu a jak to pojede. Když budou nějaké kopce, budu si to chtít zkusit a jet to, co budu mít v sobě," nastínila Sáblíková.

Přiznala, že pro ni není snadné krotit srdce závodníka. "Je pravda, že když si člověk řekne v tréninku, že pojede volně, tak najednou se mu jede dobře, chce si to zkusit a začne zrychlovat. A stejné to bylo i před týdnem při vyjížďce k L'Etape. Také mě museli zpočátku brzdit, než jsem pochopila, že to tempo je úplně jiné, než normálně jezdím. Ale i na tom pomalém tempu jsem si našla to svoje," ujistila s úsměvem.

Potvrdila také, že počítá s účastí i na stejné akci ve Francii, kde ale účastníci zakusí nejen závod v kulisách profesionálů, ale i náročnost trati. Pojede se totiž z Brianconu do L'Alpe d'Huez, trasu o délce 167 kilometrů s převýšením 4700 metrů přitom o čtyři dny později absolvuje peloton jako 12. etapu letošní "Staré dámy".

"Platí to, počítám s tím. Tam každopádně ty výškové metry budou ještě někde jinde. Doufám, že se podaří odjet do Livigna, abych si tam najela dlouhé kopce. Na Vysočině jsou kopce kolem patnácti minut, ale to bych musela jezdit nahoru a dolů, což se mi moc nechce. Doufám proto, že strávím sedm až deset dnů v Livignu. Těším se na obě dvě akce. Kde jinde může hobby cyklista jako já vyzkoušet něco tak parádního," uvedla Sáblíková.

S velkým nadšením sledovala počínání Jana Hirta na nedávném Giru d'Italia. Hirt byl celkově šestý, jednu etapu vyhrál, v jiné skončil třetí. "To bylo neuvěřitelné. Jsem moc ráda, že se mu to konečně podařilo. Už několikrát byl v úniku, ale pak mu to uteklo. Bylo fakt geniální, co předvedl. Jsem ráda, že s takovými lidmi mohu prohodit pár slov. Jezdila jsem s ním na kole. Vím, jaký je osobně. Bylo to náročné i pro diváka u televize. Určitě si to moc zasloužil."

Po závodě ve Francii už se s přípravou na rychlobruslařskou sezonu přesune na led. "Budu zkoušet nový materiál, nové nože, protože můj dosavadní výrobce skončil. A už se budu připravovat na zimu. S dovolenou to nějak nevyšlo. Cestování během zimy bylo vážně moc. Největší dovolenou tudíž bylo, že jsem mohla být doma," prohlásila Sáblíková.