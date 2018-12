Heerenveen (Nizozemsko) - Rychlobruslařka Martina Sáblíková stále není zdravotně stoprocentně fit a její start ve čtvrtém dílu Světového poháru v Heerenveenu je nejistý. Trojnásobná olympijská vítězka se v Nizozemsku zřejmě představí jen v nedělním závodu na 3000 metrů.

Sáblíková má zdravotní problémy od minulého týdne. V Polsku i s oslabeným organismem dojela pátá na trati 5000 metrů. "Zdravotní problémy, které Martinu skolily v neděli, trvají dál. Nepostihlo to jen ji, ale víc závodníků z různých zemí. Podle všeho to je nějaké virové onemocnění, které se nám bohužel nevyhnulo," uvedl trenér Petr Novák.

Jedenatřicetiletá rychlobruslařka se s dalšími reprezentanty na začátku týdne přesunula do Heerenveenu, stále však nemůže trénovat. "Martina nemůže ani pořádně jíst, spíš odpočívá. V tomhle týdnu nemůžu mluvit o tréninku, ale jen o slabé údržbě. Včera se malinko rozjela, zkusila něco rychlejšího, ale nebylo to ono. Bylo vidět, že nemá sílu. Spíš šlo o to, aby měla pocit ledu," popsal Novák program posledních dnů.

Čtvrtý díl SP odstartují v pátek semifinálové jízdy závodu s hromadným startem. V sobotu je pro ženy na programu patnáctistovka a v neděli 'trojka'. "O startu na 1500 metrů a na tři kilometry se rozhodne až před závody, musíme počkat až do poslední možné chvíle. Komunikujeme s doktory, věřím, že jí konečně zaberou nějaké léky," uvedl Novák. Start Sáblíkové na patnáctistovce je ale krajně nepravděpodobný.