Sáblíková na MS obhajuje zlato na trojce, favoritkou ale není

Heerenveen (Nizozemsko) - První z vrcholných závodů sezony čeká ve čtvrtek rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou. Na mistrovství světa v Heerenveenu bude odpoledne obhajovat zlatou medaili na trati 3000 metrů. Hlavní favoritkou ale trojnásobná olympijská vítězka tentokrát není, na předešlých třech akcích v hale Thialf totiž celkem pět rychlobruslařek dokázalo zajet lepší čas než Sáblíková.

"Holky jsou brutálně rychlé, bude to hodně těžké a vyrovnané. Prát se o medailové pozice na trojce i pětce bude náročné, ale bude to alespoň zajímavé," uvedla Sáblíková, která je stejně jako další rychlobruslaři a rychlobruslařky "zavřená" v heerenveenské "bublině" již více než měsíc. V atypické sezoně se zde konaly už mistrovství Evropy i dva Světové poháry.

Třiatřicetiletá česká reprezentantka získala na kontinentálním šampionátu ve víceboji bronz, v pohárových závodech na trojce skončila dvakrát čtvrtá. "Pokud bude led stejně rychlý jako na minulých závodech, tak si myslím, že medaile bude viset pod 3:59, což by pro mě znamenalo jet tady svůj nejlepší čas v životě," podotkla Sáblíková, jež v Heerenveenu dosud dokázala pokořit čtyřminutovou hranici jen jednou. Při prvním SP zajela čas 3:59,21. "Na jednu stranu je to velká výzva, na druhou stranu nevím, zda je to v mých silách," přiznala.

Sama počítá s tím, že o medaile bude ve čtvrtek bojovat až osm rychlobruslařek. Jako hlavní favoritka se na start postaví Ruska Natalija Voroninová, která na konci ledna vytvořila nový rekord dráhy časem 3:56,85. Rychlejší než Sáblíková byly letos i Nizozemky Irene Schoutenová, Antoinette de Jongová a Joy Beuneová i Ragne Wiklundová z Norska.

"Všechny jsou schopné jet pod čtyři, stejně jako (Kanaďanka Isabelle) Weidemannová. Bude to hodně velký boj. Šest až osm holek je vyrovnaných. Nechci říct, že to může padnout komukoliv, ale šanci mají všichni," řekla Sáblíková, která na trojce na MS dosud získala deset medailí. Z šesti zlatých dvě získala právě v Heerenveenu, kde v letech 2012 a 2015 ovládla trojku i pětku.

Na dvou nejdelších ženských tratích Sáblíková představí i letos. Druhá česká reprezentantka Nikola Zdráhalová by měla závodit na kilometru, patnáctistovce a trojce.