Sáblíková může odstartovat Světový pohár jubilejní výhrou

Minsk/Praha - Rychlobruslařská hvězda Martina Sáblíková bude hned v úvodu sezony útočit na jeden milník, v pátek v Minsku si může připsat jubilejní padesátý individuální triumf v závodě Světového poháru. Dvanáctinásobná vítězka seriálu na dlouhých tratích bude jednou z hlavních favoritek závodu na 3000 metrů, který ovládla již třiatřicetkrát. Poprvé se jí to povedlo v únoru 2007.

Dvaatřicetiletá česká reprezentantka má za sebou vydařenou sezonu, ve které vyhrála mistrovství světa ve víceboji a na jednotlivých tratích triumfovala v závodech na 3000 i 5000 metrů. Dvakrát vylepšila světový rekord na trojce a zajela i nové historické maximum na pětce.

"Fanoušci ode mě asi po minulé sezoně čekají velké výsledky, což je trochu zavazující. Tituly a medaile dopředu slíbit nemůžu, ale určitě se o ně chci prát. Halu v Minsku mám ráda, led není zatím nijak rychlý, tak uvidíme, co z toho bude," uvedla Sáblíková pro ČTK.

Hned páteční start naznačí, jak na tom trojnásobná olympijská vítězka je. "Při svěťáku záleží na rozlosování a na tom, v jaké je člověk psychické pohodě. Už se ale nemůžu dočkat, protože rychlobruslení mám ráda. A když vidím všechny lidi kolem, uvědomuju si, že mi ten shon, který patří k závodům, prostě chyběl. Natrénováno mám dobře, příprava se povedla skvěle. Kontrolní závody v Inzellu se mi vydařily, takže připravená bych být měla," řekla Sáblíková.

Přestože ji čeká už dvaadvacátá soutěžní sezona, stále bojuje s nervozitou před začátkem. "Jak všichni ví, tak jsem ohromný nervák. Bojuju s tím každý rok, což je celkem vtipné, když si vezmu, jak dlouho už závodím. I kdybych měla jakoukoliv formu, tak jsem schopná se znervóznit tak, že pak jedu špatně technicky. Na tomhle se asi nic nezměnilo," uvedla rodačka z Nového Města na Moravě. Začátek SP je náročnější i proto, že je současně kvalifikací na MS.

Klíčové pro svěřenkyni trenéra Petra Nováka je, že je zdravotně v pořádku. Problémy neměla ani v přípravě. "Nic mě nebolí. Je to neuvěřitelné, protože jsem si fakt před těmi dvěma roky myslela, že to je konečná, že budu muset skončit," řekla dvacetinásobná mistryně světa, kterou trápily potíže se zády.

Vedle Sáblíkové, která by měla startovat na tratích 1000, 1500 a 3000 metrů, se v Bělorusku představí i Nikola Zdráhalová. "Minulá sezona nezačala dobře, ale postupně šla fyzička nahoru a vrátila jsem se tam, kde jsem byla. Takže doufám, že na to navážu tuhle sezonu a že to půjde nahoru čím dál víc," přála si Zdráhalová.

