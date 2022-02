Sáblíková: Led je nevyzpytatelný. Nevím, co od závodu očekávat

Peking - Rychlobruslařka Martina Sáblíková bude v sobotu v Pekingu bojovat o sedmou olympijskou medaili v kariéře. Čtyřiatřicetiletou českou reprezentantku čeká závod na trati 3000 metrů, na které drží světový rekord. Přesto hlavní favoritkou na zlato nebude. Před startem je navíc trochu nesvá, v Národní rychlobruslařské hale v čínské metropoli ještě nikdy nezávodila a po trénincích pořádně neví, co si má o dráze a kvalitě ledu myslet.

"Na ledě je to takové, jak kdy. Jeden den dobrý, druhý se úplně necítím. Led je nevyzpytatelný. Bavila jsem se s jedním klukem ze Švýcarska, který jel (tréninkově) trojku a máme stejný názor. Uvidíme, jak to bude vypadat při závodě. Poslední dvě tři kola budou fakt hodně těžký," řekla Sáblíková.

Svěřenkyně trenéra Petra Nováka přicestovala do Pekingu již v závěru minulého týdne, od té doby se navíc podmínky postupně mění. "Led teď vypadá, že je tvrdší. Má o jeden a půl stupně méně, než když jsme přijeli, což je hodně znát. Uvidíme, jak se podmínky změní, když tam přijdou lidi, protože říkali, že někoho tam naženou," podotkla Sáblíková.

Z předešlých velkých akcí je zvyklá, že přibližně ví, co ji bude čekat. V Pekingu se však s ohledem na pandemickou situaci před rokem nekonaly zkušební závody, takže rychlobruslaři si ovál nemohli vyzkoušet. "Přemýšleli jsme, ke kterému ledu bychom ho přirovnali a nenašli jsme žádný. Když zkouším tempo na dvě kola, tak to vypadá v pohodě. Když ale něco zrychlovaného, tak je to jiné. Je to zvláštní a nevím, co od toho očekávat," přiznala.

Přestože s blížícím se startem olympijského závodu u Sáblíkové tradičně roste nervozita, cítí se dobře. "V jakém jsem rozpoložení? Asi v dobrém. Když jsem sem odjížděla, tak jsem si říkala: páté olympijské hry, už to asi nebude takové, jako když poprvé nebo podruhé. Když sem ale člověk přijede a vidí ty symboly, tak nervozita a pocit štěstí, že jsem tady, tam pořád je. To se nedá okecat," pousmála se.

Trojnásobná olympijská šampionka se netají tím, že závody pod pěti kruhy jsou její hlavní motivací. Akcí, na kterou se připravuje čtyři roky a neustále ji má v hlavě. "I přes všechno, co mám za sebou, je pro mě olympiáda něčím jiným. Je specifická a prožívám ji trošku jinak. Intenzivněji. Když budu upřímná, tak dříve, když jsem odjížděla na olympiádu, tak jsem věděla, co očekávat od ledu, od sebe. Teď úplně nevím. Nevím, jak na tom jsem a nevím, jak se na tom ledě dá jet. Je to zvláštní a musím říct, že se toho trochu bojím," přiznala jednadvacetinásobná mistryně světa.

Pro Sáblíkovou jsou Peking již páté olympijské hry, neustále si ale užívá setkávání s dalšími sportovci. V Číně je nadšená zejména z českých hokejistek. "Jsou pro mě vítězky jen tím, že se sem dostaly. Je to bombastické . Tohle jsou příběhy, které provází olympiády. Na druhou stranu vše bohužel ovlivňuje koronavirus. Celkově se tady o nás ale starají hezky a opatření se snaží dělat pro naše bezpečí," řekla.

Rodačka z Nového Města na Moravě je v aktuální sezoně držitelkou šestého nejlepšího času na trojce. Kandidátů na medaile je podle ní hodně. "Přijde mi, že jsou všichni hrozně rychlí. Počítaly jsme to s Niky (Zdráhalovou) a podle nás je tam deset holek, které mohou bojovat o placku. Pokud se nic nestane a neudělá nějakou fatální chybu, tak je jasné, kdo vyhraje. Boj o další medaile bude ale otevřený," uvedla Sáblíková. Hlavní favoritkou bude Irene Schoutenová z Nizozemska, která ovládla všechny tři závody SP na dlouhých tratích v sezoně, na nichž se představila.