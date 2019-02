Inzell (Německo) - Rychlobruslařka Martina Sáblíková ovládla znovu po třech letech závody na 3000 i 5000 metrů na mistrovství světa a opět potvrdila, že je královnou dlouhých tratí. Po zdravotních problémech, které ji provázely v předešlých dvou sezonách, soupeřkám jasně vzkázala, že i v jedenatřiceti letech s ní musejí počítat. Rychlobruslení ji zase baví a není vyloučeno, že by v závěru sezony v Calgary mohla zaútočit na svůj osm let starý světový rekord na 5000 metrů.

"Nevím, zda bych to řekla tak, že jsem se vzepřela osudu. Pohyb na ledu mi ale zase dává nějaký smysl, mám z toho radost. Jsem v psychické pohodě, že mě nic nebolí a od toho se asi odvíjí i to, co na tom ledě odvádím," uvedla Sáblíková, která v Inzellu hned několikrát zdůraznila, že si rychlobruslení opět užívá. "Pro mě vždycky bylo, je a bude bruslení srdcová záležitost. Něco, co mě baví a naplňuje. A když ho mohu provozovat bezbolestně, vždycky si ho budu užívat," podotkla.

Teď již devatenáctinásobná světová šampionka přesto považuje výsledky z Inzellu za neuvěřitelné. "Po tom všem, co jsem prožívala minulou i trochu předminulou sezonu, se vše povedlo stabilizovat a dát do pořádku. Vděčím za to strašně moc lidem kolem sebe. Je neuvěřitelné, kolik lidí je tu pro mě. I to, co člověk cítí za sebou, mě vždycky žene," řekla Sáblíková a poukázala na skutečnost, že teď vše opět zapadlo do sebe. "Je to skládačka," řekla.

Rodačka z Nového Města na Moravě, která i přes zdravotní problémy loni získala stříbrnou medaili na olympijských hrách Pchjongčchangu, před aktuální sezonou odpočívala, omezila trénink a snažila se hlavně dát zdravotně dokupy. I proto výsledky ze začátku nebyly ideální, hlavní cíl v podobě úspěchu na MS v Inzellu ale splnila na jedničku. "Že vyhraju zlaté jsem si ale nemyslela. Před trojkou, ani před pětkou. Teď už tomu ale věřím," pousmála se.

Kouč Petr Novák již před sezonou i přes tréninkové manko ohlásil, že jeho svěřenkyně bude letos útočit na vlastní světový rekord na pětce a zopakoval to i nyní. "S tím mě teď nestrašte," kroutila hlavou Sáblíková.

Aktuálně nejrychlejší čas na trati 5000 metrů česká reprezentantka zajela v únoru 2011 v Salt Lake City, po šampionátu v Inzellu, na kterém tehdy vyhrála pětku a byla druhá na trojce.

V nynější sezoně Sáblíkovou čekají už jen dva velké závody, mistrovství světa ve víceboji v Calgary a finále Světového poháru v Salt Lake City. Po čase se tak představí na oválu ve vysokohorském prostředí, který je na překonávání rekordů ideální.

A v sobotu v Inzellu zaostala za svým světovým rekordem na trati 5000 metrů jen o 2,19 sekundy. Nevýhodou je ovšem fakt, že pětku pojede už jen jako součást vícebojařského MS na konci náročného dvoudenního programu.