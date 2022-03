Sáblíková je na vícebojařském MS po prvním dnu jedenáctá

Hamar (Norsko) - Trojnásobná olympijská vítězka Martina Sáblíková je v polovině mistrovství světa v rychlobruslařském víceboji jedenáctá. Vede Japonka Miho Takagiová.

Česká reprezentantka zahájila šampionát v Hamaru 12. místem na trati 500 metrů. V závodě na 3000 metrů skončila Sáblíková čtvrtá, stejně jako na únorových olympijských hrách v Pekingu.

Pětinásobná mistryně světa ve víceboji si v celkovém hodnocení polepšila jen o jednu příčku. V neděli bude Sáblíková na patnáctistovce bojovat o účast v závěrečném závodu na 5000 metru, do kterého postoupí jen osmička nejlepších. Na předloňském šampionátu rovněž v Hamaru skončila čtyřiatřicetiletá česká rychlobruslařka čtvrtá.

"Pětistovka na mě není úplně špatná, i když odstup od těch nejrychlejších je hodně velký. Ale počítala jsem s tím. Letos jsem to vůbec netrénovala, byla to taková jízda do neznáma," zhodnotila Sáblíková první disciplínu v nahrávce pro média. S výkonem na delší trati byla spokojená. "Měla jsem krizi čtvrté kolo, což bylo vidět na čase, ale pak jsem začala zrychlovat. Jelo se mi fajn a jsem spokojená s časem i se čtvrtým místem," řekla.

Přímo nadšená byla z atmosféry, protože po téměř dvou letech covidových omezení závodí zase před diváky. "Závody tady jsou úžasné. Jak je tady plno, tak diváci jsou naprosto geniální a jsem ráda, že si tady s nimi můžu prožít ten víkend. Přesně proto jsem sem jela, a zatím to naplňuje moje očekávání," pochvalovala si.

Těší se, že to tak bude i v nedělním pokračování, do něhož nepůjde s vyhlídkami na přední umístění a bude bojovat o to, aby se kvalifikovala do závěrečného závodu na 5000 metrů. "Ten odstup je tak velký, že na nějaké přední umístění myslet nemůžu. A pokud pojedu pětku, tak je jasný, že ani tam se mi to nepodaří najet. Jdu do toho se stejnými ambicemi. Prožít si ten víkend s lidma, zkusit jet, jak můžu, a co mám ještě v sobě, nechat na dráze," řekla.

Za Takagiovou, která ovládla úvodní sprint na 500 metrů, figurují dvě nizozemské favoritky. Průběžně druhá je Irene Schoutenová, která časem 3:58,00 na trojce vylepšila rekord norské dráhy. Třetí místo patří obhájkyni bronzové medaile Antoinette de Jongové, která za Schoutenovou zaostala o téměř tři sekundy. Sáblíkovou, jež zajela čas 4:01,50, předčila ještě domácí Ragne Wiklundová o 34 setin.

Další česká reprezentantka osmnáctiletá Zuzana Kuršová na 18. příčce dvakrát uzavřela výsledkovou listinu.

Na šampionátu chybí obhájkyně titulu a sedminásobná mistryně světa ve víceboji Nizozemka Ireen Wüstová.

MS v rychlobruslařském víceboji v Hamaru: Muži: 500 m: 1. Morozov (Kaz.) 36,12, 2. Cučija (Jap.) 36,40, 3. Kongshaug (Nor.) 36,40. 5000 m: 1. Van der Poel (Švéd.) 6:12,45, 2. Roest (Niz.) 6:15,99, 3. Ghiotto (It.) 6:19,84. Průběžné pořadí víceboje (po 2 ze 4 závodů): 1. Roest 74,039, 2. Van der Poel 74,575, 3. Kongshaug 74,874. Ženy: 500 m: 1. M. Takagiová 38,31, 2. Satoová (obě Jap.) 38,49, 3. Morozovová (Kaz.) 38,59, ...12. Sáblíková 40,60, 18. Kuršová (obě ČR) 43,03. 3000 m: 1. Schoutenová 3:58,00, 2. De Jongová (obě Niz.) 4:00,90, 3. Wiklundová (Nor.) 4:01,16, 4. Sáblíková 4:01,50, ...18. Kuršová 4:34,46. Průběžné pořadí víceboje (po 2 ze 4 závodů): 1. M. Takagiová 78,765, 2. Schoutenová 78,906, 3. De Jongová 78,960, ...11. Sáblíková 80,850, 18. Kuršová 88,773.