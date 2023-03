Sáblíková: Doufám, že letošní sezona ukázala, že to půjde i dál

Praha - Rychlobruslařka Martina Sáblíková i v letošním roce pokračovala ve sbírání medailí na vrcholných světových akcích. Trojnásobná olympijská vítězka získala na mistrovství světa dva bronzy. Po loňských olympijských hrách v Pekingu přitom počítala s tím, že nadcházející sezona bude spíše odpočinková a klidně se může stát, že na stupně vítězů nevystoupí.

"Říkala jsem, že když se nepovede úspěch, nebudu si z toho dělat velkou hlavu. Navíc mi to trošku při letní přípravě zkomplikovaly moje virózky a podobně. Nakonec to ale dopadlo dobře, pro mě nad očekávání. Jsem mega spokojená a doufám, že to ukázalo, že to půjde dále," řekla Sáblíková na dnešní tiskové konferenci.

Dlouho to ale vypadalo, že na medailové pozice pětatřicetiletá rychlobruslařka nedosáhne. Postupně doháněla tréninkové manko a pak se v prosinci v Calgary na tréninku při pádu řízla bruslí do pravé nohy.

"Konec sezony se ale povedl, dvě stříbra v Tomaszówě mě katapultovaly do šestky v konečném hodnocení Světového poháru , což mi pomohlo i k dobrému nasazení na mistrovství světa. Hlavně na trojce mi los hodně pomohl," uvedla Sáblíková, která si pochvalovala, že mohla jet v rozjížďce s Nizozemkou Joy Beuneovou. "Dva bronzy jsou pro mě obrovské překvapení. Sama pro sebe mám více než splněno. S trojkou jsem nepočítala a to, jak se mi jela pětka, to bylo pro mě opravdu překvapení," řekla.

Sáblíková dvěma bronzy na MS zvýšila počet medailí získaných na vrcholných akcích včetně Světového poháru na 146. "Na tyhle statistiky úplně nejsem, pro mě je to překvapení. Vážím si každého úspěchu, každé medaile a všech časů, které se povedou dobře zajet. Rozhodně mě nikdy nenapadlo, že jich budu mít na svém kontě tolik," uvedla svěřenkyně trenéra Petra Nováka.

Logickým cílem pro další závody tak bude hranice 150 medailí. "Šance asi budou, ale jak říkám, já to tak neřeším. Samozřejmě bych ale byla ráda, kdybych nějaké další získala. Uvidíme v následujících sezonách. Udělám pro to maximum," řekla Sáblíková.

Cenné kovy na vrcholných akcí získává pravidelně od sezony 2006/07. "Že to musí někdy skončit? Na to jsme se upřímně připravovala už letos. Sezona nebyla taková, jaká by měla ze začátku úplně být. Sport se posouvá, vyvíjí. Mně přibývají léta a mladší bruslařky jsou dravější. Počítám s tím, že to přijde. Je to normální vývoj. Teď jsem ráda, že to ještě nějakým způsobem jde a dokážu s nimi držet krok," podotkla. Vedle umístění je pro rodačku z Nového Města na Moravě důležitý i pocit z výkonu v závodu.

Z Heerenveenu se Sáblíková vrátila v pondělí odpoledne a nyní si užívá volno. "Teď chci být chvilku doma a hlavně necestovat. Mám toho nalétáno a nacestováno dost. Chci být s rodinou. Pak začneme postupně, budu jezdit na kole tady a pak asi někam vyrazíme za tempem na kole," plánovala. Absolutní volno chce mít zhruba dva týdny.