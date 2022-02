Sáblíková další olympijskou medailí nepřidala, na 3000 m skončila čtvrtá

Peking - Rychlobruslařka Martina Sáblíková na hrách v Pekingu zopakovala na trati 3000 metrů čtvrtou příčku z Pchjongčchangu a sedmou olympijskou medaili nezískala. Biatlonisté začali 12. místem v závodě smíšených štafet, hokejistky si po výhře 3:1 nad Švédskem připsaly druhé vítězství.

"Hodně lidí možná čeká, že teď budu smutná z toho, že to necinklo, ale já jsem hrozně spokojená. Potom, co mě v letošní sezoně v závodech provázelo i co se stalo měsíc před olympiádou, tak jsem ráda, že to dopadlo, jak to dopadlo," řekla Sáblíková novinářům. "Fakt se mi jelo nádherně. Nemůžu říct, že bych úplně někde udělala chybu, že mi nevyšel krok. To se samozřejmě stává, ale teď to tak nebylo," uvedla trojnásobná olympijská vítězka.

Sáblíková, která startuje na pátých hrách, zajela v osmé rozjížďce čas 4:00,34 a ujala se vedení. Následně ale Kanaďanka Isabelle Weidemannová jako první prolomila čtyřminutovou hranici, totéž se na závěr programu podařilo také vítězné Nizozemce Irene Schoutenové se stříbrnou Italkou Francescou Lollobrigidaovou. Druhá Češka Nikola Zdráhalová obsadila 18. místo.

Biatlonová smíšená štafeta ve složení Jessica Jislová, Markéta Davidová, Mikuláš Karlík a Michal Krčmář doplatila ve větrném závodě na 4x6 kilometrů na tři trestná kola debutanta Karlíka na třetím úseku. Zlato získali po napínavém průběhu a finiši Norové.

Hokejistky zvítězily i ve druhém utkání, proti Švédsku se dvakrát se střelecky prosadila Tereza Vanišová a jednou Klára Hymlárová. Naopak manželům Zuzaně a Tomášovi Paulovým se po porážkách s Brity a Švýcary vzdaluje postup do semifinále turnaje smíšených dvojic v curlingu.

Premiérové zlato z her získala ve skiatlonu norská favoritka Therese Johaugová. Petra Hynčicová v závodě na 2x7,5 kilometru obsadila 26. místo, Petra Nováková doběhla v Čang-ťia-kchou třicátá.

Závod skokanek na lyžích ovládla Slovinka Urša Bogatajová. Karolína Indráčková byla při olympijské premiéře českých reprezentantek osmadvacátá, její sestra Anežka třicátá. Třetí Češka Klára Ulrichová obsadila 33. příčku.

Z kvalifikace skokanů na středním můstku postoupili do nedělního závodu Roman Koudelka a Čestmír Kožíšek, Filip Sakala vypadl. Neuspěly ani snowboardistka Šárka Pančochová v kvalifikaci slopestylu a shorttrackařka Michaela Hrůzová v rozjížďkách pětistovky.

Na krátké dráze si dnes připsala první zlato na hrách pořadatelská Čína, která triumfovala v premiéře smíšené štafety pod pěti kruhy. Nečekaným vítězem jízdy v boulích se stal švédský lyžař Walter Wallberg, který vyhrál před obhájcem zlata a největším favoritem Kanaďanem Mikaëlem Kingsburym.