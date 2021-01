Sáblíková byla v závodu na 1500 metrů ve Světovém poháru osmá

Heerenveen (Nizozemsko) - Rychlobruslařka Martina Sáblíková byla osmá v závodu na 1500 metrů ve Světovém poháru v Heerenveenu a oproti minulému týdnu si tak o jedno místo polepšila. Z vítězství se radovala Brittany Boweová z USA, která ovládla i celkové hodnocení výrazně zkráceného seriálu. Sáblíková je v konečném pořadí disciplíny devátá.

Třiatřicetiletá Sáblíková dnes zajela v hale Thialf čas 1:56,24 minuty a oproti svému sezonnímu maximu z minulého týdne byla o 76 setin sekundy pomalejší. Výsledkově si však nakonec mírně polepšila.

"Na Evropě jsem jela 1:56,17, dnes 1:56,24 a minulý týden to bylo podobné. Časy zásadně nekolísají, za což jsem ráda, i když dnes se mi hodně nepovedla první třístovka. Zase konec byl celkem dobrý," řekla Sáblíková v nahrávce pro média.

Trojnásobná olympijská vítězka přiznala, že dnes byla nezvykle nervózní. "Vůbec nevím z čeho. Přitom včera jsem se na ledě cítila dobře. Už od rozbruslení to bylo zvláštní," uvedla Sáblíková, kterou v neděli čeká stejně jako před týdnem závod na trati 3000 metrů.

"Uvidíme, s kým mě nalosují do dvojice. Za necelé dva týdny mě čeká mistrovství světa, na velké plánovaní není čas. Budu bojovat, bylo by super mít z jízdy dobrý pocit a zajíždět vyrovnaná kola. Uvidíme, jaký bude led a jak to půjde," dodala svěřenkyně trenéra Petra Nováka.

Druhý díl SP ovládla stejně jako ten první Boweová, která patnáctistovku absolvovala za 1:53,45 a druhou Antoinette de Jongovou z Nizozemska porazila o 35 setin. Třetí skončila další domácí rychlobruslařka Ireen Wüstová.

Druhé české závodnici Nikole Zdráhalové se závod vůbec nevydařil. Po chybě hned v úvodu zajela čas 2:02,53, za svým maximem v sezoně zaostala o téměř šest sekund a obsadila poslední 19. místo.

Výsledky SP v rychlobruslení v Heerenveenu

Muži:

500 m: 1. Kuližnikov (Rus.) 34,475, 2. Dubreuil (Kan.) 34,520, 3. N'tab (Niz.) 34,588.

Průběžné pořadí SP (po 3 ze 4 závodů): 1. N'tab 162, 2. Arefjev (Rus.) 140, 3. Dubreuil 134.

1500 m: 1. Krol 1:43,428, 2. Nuis 1:44,222, 3. Roest (všichni Niz.) 1:44,758.

Konečné pořadí SP (po 2 závodech): 1. Krol 120, 2. Nuis 102, 3. Roest 102.

Závod s hromadným startem: 1. Bergsma (Niz.), 2. Swings (Belg.), 3. Wenger (Švýc.).

Konečné pořadí SP (po 4 závodech): 1. Swings 302, 2. Wenger 280, 3. Bergsma 270.

Ženy:

1500 m: 1. Boweová (USA) 1:53,45, 2. De Jongová 1:53,81, 3. Wüstová (obě Niz.) 1:54,22, ...8. Sáblíková 1:56,24, 19. Zdráhalová (obě ČR) 2:02,53.

Konečné pořadí SP (po 2 závodech): 1. Boweová 120, 2. De Jongová 102, 3. Wüstová 102, ...9. Sáblíková 66, 18. Zdráhalová 47.

Závod s hromadným startem: 1. Schoutenová (Niz.), 2. Blondinová (Kan.), 3. Lollobrigidaová (It.).

Konečné pořadí (po 3 závodech): 1. Schoutenová 300, 2. Blondinová 270, 3. Golubjovová (Rus.) 236.