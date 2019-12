Sáblíková byla v posledním závodu roku druhá na trojce v Naganu

Nagano/Praha - Rychlobruslařka Martina Sáblíková obsadila v posledním letošním závodu druhé místo. Trojnásobná olympijská vítězka nestačila na Světovém poháru v Naganu na trati 3000 metrů na Ivanii Blondinovou z Kanady, která v Japonsku časem 4:00,243 vytvořila nový rekord dráhy. Svěřenkyně trenéra Petra Nováka za ní zaostala o 1,73 sekundy a udržela se v čele seriálu na dlouhých tratích.

"Myslím si, že je to dobré. Na to, jak jsem se tady celou dobu cítila, tak to bylo v pohodě. Samozřejmě Ivanie je teď někde jinde, jede jí to brutálně. Osobně jsem spokojená s jízdou i s umístěním. Samozřejmě, že to vždy může být lepší, zajela jsem standard," uvedla Sáblíková v nahrávce pro média.

Vydařený závod v Naganu absolvovala také Nikola Zdráhalová, která si na trojce stejně jako předtím na kilometru vytvořila nové sezonní maximum. Třiadvacetiletá Češka skončila devátá, což je na této trati v SP její nejlepší výsledek. Na kilometru ovládla Zdráhalová divizi B.

"Po kiláku mě hrozně bolely nohy. Asi se to v závěru trojky projevilo, ale taky jsem měla problém se tady normálně vyspat, takže asi všechno dohromady," řekla Zdráhalová, která ocenila i pomoc Kanaďanky Valerie Maltaisové, s níž jela v rozjížďce.

"Když jsem vyjížděla z velké zatáčky, tak jsem ji měla před sebou a to mě hnalo kupředu. Pak jsem čekala, jestli se vejdu do desítky, protože trojka je na mě už delší trať. Když jsem viděla, že to dopadne dobře, byla jsem moc spokojená," dodala.

Sáblíková se představila v poslední rozjížďce společně s Isabelle Weidemannovou z Kanady a věděla, že pokud chce vyhrát, musí zajet svůj nejlepší čas v sezoně. Blondinová totiž v šesté rozjížďce překonala o více než tři sekundy její rekord naganské dráhy. Sáblíková odjela vydařený závod, na Blondinovou však nestačila.

"Když jsme šla na start, tak jsem viděla první i druhý čas. Důležité bylo porazit Isabelle, což nebylo vůbec nic lehkého, protože jela výborně. A pak jsme jen poslouchala Petra (trenéra Nováka), který na mě křičel, že jedu na 4:02, což jsem věděla, že bude na bednu stačit," řekla Sáblíková.

Dvaatřicetiletá česká reprezentantka si po druhém místě upevnila vedení v SP. V čele průběžného pořadí má náskok devíti bodů před Blondinovou, třetí je o další tři body zpět Weidemannová. Zdráhalová se posunula na deváté místo.

"Zatím je to dobré, s rozjezdem sezony jsem spokojená. Jen škoda virózy, která přišla, ale buďme rádi, že to nakonec šlo takhle. Já i Niky jsme prošly úspěšně kvalifikací (na mistrovství světa na jednotlivých tratích) a obě bojujeme o přední místa," dodala Sáblíková.

Výsledky SP v rychlobruslení v Naganu

Muži:

500 m: 1. Muštakov 34,508, 2. Kuližnikov (oba Rus.) 34,520, 3. Murakami (Jap.) 34,545.

Průběžné pořadí SP (po 5 z 8 závodů): 1. Muštakov 237, 2. Šinhama (Jap.) 200, 3. Kim Čun-ho (Korea) 200.

Stíhací závod družstev: 1. Rusko (Rumjancev, Semerikov, Zacharov, Aldoškin) 3:42,939, 2. Japonsko 3:42,999, 3. Kanada 3:44,876.

Ženy:

1000 m: 1. Boweová (USA) 1:14,344, 2. M. Takagiová (Jap.) 1:14,894, 3. De Neelingová (Niz.) 1:14,897, ...divize B: 1. Zdráhalová (ČR) 1:16,225.

Průběžné pořadí (po 3 z 5 závodů): 1. Boweová 180, 2. Kodairaová (Jap.) 124, 3. Kačanovová (Rus.) 123, ...29. Zdráhalová 41.

3000 m: 1. Blondinová (Kan.) 4:00,243, 2. Sáblíková (ČR) 4:01,976, 3. Weidemannová (Kan.) 4:03,051, ...9. Zdráhalová 4:08,231.

Průběžné pořadí (po 4 z 6 závodů): 1. Sáblíková 211, 2. Blondinová 202, 3. Weidemannová 199, ...9. Zdráhalová 116.