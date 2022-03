Sáblíková byla na MS ve víceboji pátá, závěrečnou pětku vyhrála

Hamar (Norsko) - Martina Sáblíková skončila na mistrovství světa v rychlobruslařském víceboji v Hamaru pátá poté, co ovládla závěrečný závod na 5000 metrů. Premiérový titul získala Nizozemka Irene Schoutenová. Trojnásobná olympijská vítězka z Pekingu triumfovala před Japonkou Miho Takagiovou a krajankou Antoinette de Jongovou.

Sáblíkovou předčila ještě domácí Ragne Wiklundová. Česká reprezentantka si pohoršila o jedno místo oproti předloňskému šampionátu, který se konal rovněž v Hamaru. V minulosti vícebojařské mistrovství světa pětkrát vyhrála.

"Páté místo beru jako velký úspěch, hlavně po té pětistovce. Říkala jsem si, že když postoupím do finále, tak zůstanu osmá. Proto jsem hrozně spokojená s tím, jak to dopadlo. Rychlejší disciplíny mi letos opravdu moc nejdou," řekl Sáblíková v nahrávce pro média. Po úvodní sprinterské trati byla dvanáctá.

Druhý den soutěže zahájila trojnásobná olympijská vítězka osmým místem na trati 1500 metrů a v průběžném pořadí se posunula z jedenácté na devátou příčku. Těsně zaostala za osmičkou postupujících do závodu na 5000 metrů. Díky speciálnímu pravidlu se ale česká reprezentantka v závěrečné disciplíně představila.

Jury zařadila Sáblíkovou do startovní listiny pětky místo průběžně osmé Naděždy Morozovové z Kazachstánu, jejíž doménou jsou krátké tratě. Česká hvězda dlouhých distancí získala příležitost k dalšímu posunu v celkové klasifikaci a využila ji.

Časem 6:51,75 se přiblížila zhruba na půldruhé sekundy vlastnímu rekordu dráhy a porazila i Schoutenovou. Olympijskou vítězku zdolala o 83 setin, přestože startovala v rozjížďce s Japonkou Ajano Satoovou, která skončila na pětce s velkou ztrátou poslední, takže Sáblíková neměla na trati s kým bojovat. Naopak Schoutenová jela ve dvojici s Wiklundovou, která byla v závěrečné disciplíně třetí.

Výkony v druhé polovině soutěži Sáblíkovou potěšily. "Patnáctistovka pro mě byla druhá v sezoně a byla jsem překvapená, jak jsem to jela. Docela se mi to povedlo. Byla jsem hodně spokojená. Co se týče pětky, tam není co dodat. Ten čas je super, byla jsem kousek za svým rekordem dráhy. Jelo se mi krásně od začátku až do konce. Diváci, kteří fandili, byli neskuteční. Atmosféra dělá strašně moc. Jsem ráda, že jsem sem odjela a mohla si tu zazávodit a prožít si to s diváky," libovala si po dvou sezonách ovlivněných pandemií koronaviru.

Osmnáctiletá česká reprezentantka Zuzana Kuršová skončila na 17. příčce poté, co osmnáctá účastnice šampionátu Italka Francesca Lollobrigidaová nenastoupila do patnáctistovky.

Mužský víceboj ovládl Švéd Nils van der Poel. Dvojnásobný olympijský vítěz z Pekingu na 5000 a 10.000 metrů přerušil nadvládu nizozemských rychlobruslařů, kteří získali předchozích devět titulů. Šampionát vyhrál jako čtvrtý švédský závodník v historii a první od triumfu Görana Claesona v roce 1973.

MS v rychlobruslařském víceboji v Hamaru: Muži: 500 m: 1. Morozov (Kaz.) 36,12, 2. Cučija (Jap.) 36,40, 3. Kongshaug (Nor.) 36,40. 1500 m: 1. Swings (Belg.) 1:46,03, 2. Roest (Niz.) 1:46,48, 3. Lehman (USA) 1:46,72. 5000 m: 1. Van der Poel (Švéd.) 6:12,45, 2. Roest (Niz.) 6:15,99, 3. Ghiotto (It.) 6:19,84. 10.000 m: 1. Van der Poel (Švéd.) 12:41,56, 2. Swings 13:09,21, 3. Ghiotto (It.) 13:12,92. Konečné pořadí víceboje (po 4 závodech): 1. Van der Poel 148,696, 2. Roest 149,836, 3. Swings 150,218. Ženy: 500 m: 1. M. Takagiová 38,31, 2. Satoová (obě Jap.) 38,49, 3. Morozovová (Kaz.) 38,59, ...12. Sáblíková 40,60, 18. Kuršová (obě ČR) 43,03. 1500 m: 1. M. Takagiová (Jap.) 1:55,03, 2. Wiklundová (Nor.) a De Jongová (Niz.) obě 1:55,18, ...8. Sáblíková 1:57,28, 17. Kuršová (obě ČR) 2:07,08. 3000 m: 1. Schoutenová 3:58,00, 2. De Jongová (obě Niz.) 4:00,90, 3. Wiklundová (Nor.) 4:01,16, 4. Sáblíková 4:01,50, ...18. Kuršová 4:34,46. 5000 m: 1. Sáblíková 6:51,75, 2. Schoutenová (Niz.) 6:52,58, 3. Wiklundová 6:56,82. Konečné pořadí (po 4 závodech): 1. Schoutenová 158,974, 2. M. Takagiová 159,305, 3. De Jongová 159,798, ...5. Sáblíková 161,118, 17. Kuršová 131,133.