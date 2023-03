Sáblíková by se nebránila závodům na 10 km, s nápadem již přišly soupeřky

Heerenveen (Nizozemsko) - Rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou v neděli čeká závod na 5000 metrů na mistrovství světa, v budoucnu by však stejně jako muži mohla startovat i na dvojnásobné distanci. Na trati 10.000 metrů v současnosti závodí jen muži, s nápadem otevřít ji i pro ženy přišly v minulé sezoně některé soupeřky Sáblíkové. Trojnásobná olympijská vítězka by nebyla proti, na desítce drží již od roku 2007 neoficiální světový rekord. Sáblíková už není nejmladší rychlobruslařkou, které se kdy povedlo získat individuální titul na mistrovství světa. O rekordní zápis ji připravil Američan Jordan Stolz, který na šampionátu v Heerenveenu v pátek ovládl závod na 500 metrů v 18 letech.

"V minulém roce se holky bavily o tom, že by bylo fajn, kdyby se občas někde střihla desítka. Na svěťáku nebo někde jinde. Hlavně, aby nás pustili. Jsem zvědavá, jak to dopadne," řekla Sáblíková ČTK a Českému rozhlasu v Heerenveenu. "Novináři pak přišli i za mnou. A jestli bych do toho šla? Já jo," pousmála se pětatřicetiletá rychlobruslařka.

Sáblíková je považována za královnu dlouhých tratích, na pětce neměla řadu let konkurenci. Dvakrát na ní vyhrála olympiádu a získala další dvě medaile, desetkrát se stala mistryní světa. Zatímco řada konkurentek v závěru výrazně ztrácela, ona byla schopna držet tempo.

I proto se v letech 2006 a 2007 na konci sezony v Calgary rozhodla vyzkoušet závod na 10.000 metrů a vždy překonala tehdejší maximum. Nejprve překonala o 13 sekund dvanáct let starý výkon německé legendy Gundy Niemannové, o rok později byla ještě o 20 sekund rychlejší a čas 13:48,33 je dodnes zapsaný v historických tabulkách jako nejlepší ženský výkon.

"Už je to hrozně dlouho, kdy jsem to jela. Ani si nepamatuju, v jakém roce to bylo. Vím ale, že jsem jela druhou pětku rychleji než první," řekla Sáblíková.

Desítka je podle ní hlavně otázka taktiky. "Bolí neskutečně, ale na druhou stranu, když to člověk nepřežene hned ze začátku, tak druhá půlka závodu je úplně jiná. Není to jako trojka. Tu musí člověk rozjet a doufá, že vydrží. Pětka se musí jezdit s rozumem a poslední kola bolí. Desítka se rozjíždí jinak. Musíte začít pomalu a pak se uvidí, co bude ve druhé půlce," vysvětlovala.

Svěřenkyně trenéra Petra Nováka závod na 10 km přirovnala k tréninku. "Je to stejné, jako když v tréninku mám jet více než 12 kol. Taky to nemůžete ze začátku rozjet. Osm deset kol za 33 (sekund) vydržím pokaždé, ale když jich jedu přes dvacet, tak si člověk musí tempo rozvrhnout jinak. Není to z nuly na sto za dvě vteřiny, tělo má svým způsobem čas se aklimatizovat na rychlost a pak se mi jede lépe. Až do konce pak třeba dokážu jezdit kola za 33 nebo 32 vteřin," řekla Sáblíková.

Osmnáctiletý Američan připravil Sáblíkovou o titul nejmladší světové šampionky

Sáblíková už není nejmladší rychlobruslařkou, které se kdy povedlo získat individuální titul na mistrovství světa. O rekordní zápis ji připravil Američan Jordan Stolz, který na šampionátu v Heerenveenu v pátek ovládl závod na 500 metrů v 18 letech. Sáblíkové bylo 19 let, když v roce 2007 v Salt Lake City získala první z 16 světových titulů.

Stolz zvítězil o 36 setin sekund před Kanaďanem Laurentem Dubreuilem, kterému překazil obhajobu prvenství. "Přišlo mi to jako dokonalý závod," řekl americký mladík nizozemské televizní stanici NOS. "Ten rychlý čas mě překvapil. Na cílové čáře jsem měl rychlost 61 km/h," komentoval výkon 34,10 sekundy.

O 12 let starší Dubreuil měl pro Stolze jen slova uznání. "Je neuvěřitelný. Je to jako snažit se porazit Michaela Jordana, nebo tak něco. Beru to jako čest závodit pro takovému rychlobruslaři. Předvádí věci, které se zdály nemožné," uvedl stříbrný olympijský medailista z Pekingu na 1000 metrů.

Stolz je teprve třetím rychlobruslařem, který v jedné sezoně získal zlato na MS seniorů i juniorů, po slavných krajanech Ericu a Beth Heidenových. Na únorovém juniorském šampionátu v Inzellu získal pět zlatých medailí. Rodák z Wisconsinu, který trénoval na rybníku za rodinným domem, v listopadu ve Stavangeru vyhrál jako nejmladší rychlobruslař závod Světového poháru.

V 19 letech stejně jako Sáblíková získala zlato na seniorském MS také Nizozemka Femke Koková, které se to v roce 2020 povedlo ve sprintu družstev.