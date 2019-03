Salt Lake City (USA) - Rychlobruslařka Martina Sáblíková bude v sobotu v Salt Lake City po roční pauze útočit na dvanáctý triumf v hodnocení Světového poháru na dlouhých tratích. Před finálovým závodem na 3000 metrů má v čele průběžného pořadí seriálu náskok jedenácti bodů na druhou Natalii Voroninovou z Ruska, třetí Kanaďanka Isabelle Weidemannová je zpět o další tři body.

V dějišti olympijských her z roku 2002 se budou rozdělovat dvojnásobné body, adeptek na celkový triumf je tak mnohem více. Teoretickou šanci na výhru v SP má například i desátá Němka Claudia Pechsteinová, která na Sáblíkovou ztrácí 98 bodů.

"Kdyby se mi podařilo udržet první místo, bylo by to hezké. Ale bude to ještě boj, jsem opravdu unavená," řekla Sáblíková, která se do Salt Lake City přesunula v pondělí z Calgary, kde ovládla mistrovství světa ve víceboji a vytvořila nové světové rekordy na tratích 3000 a 5000 metrů.

"Pořád tomu nemůžu uvěřit. Zlatá medaile, dva světové rekordy - další ze splněných snů. Nevěřila jsem, že by se mi ještě někdy mohlo povést to, co se stalo v Calgary. Teď si to užívám, protože jsem si opravdu nemyslela, že něco podobného ještě zažiju," přiznala jedenatřicetiletá rychlobruslařka.

Sáblíková loni v létě více odpočívala a doléčovala zranění po olympijské sezoně. V ní vinou zdravotních problémů vynechala finále SP v Minsku a po jedenácti sezonách za sebou skončilo její panování v celkovém pořadí seriálu.

Po očekávaném pomalejším rozjezdu ale Sáblíková sbírá jeden úspěch za druhým. V polovině ledna získala stříbro na vícebojařském ME, poté na světovém šampionátu v Inzellu získala zlaté medaile na tratích 3000 i 5000 metrů a vše podtrhla úspěchem v Calgary.

"V sezoně mám ne splněno, ale přeplněno. Budu se samozřejmě samozřejmě snažit zajet, co nejlépe. Kdyby se to ale nepovedlo, tak se nic neděje. Jsem hrozně ráda, jak sezona od Nového roku probíhá," podotkla Sáblíková po kanadských výhrách. "Výkony z Calgary mě samozřejmě ještě víc nakoply, na druhou stranu mi ten víkend vzal docela dost fyzických sil. Uvidíme, kolik mi jich zůstalo," řekla.

Po skvělém výkonu na trojce, kdy překonala o tři sekundy třináct let starý světový rekord Kanaďanky Cindy Klassenové, nyní stále slýchá dotazy, zda bude rekord atakovat i v Salt Lake City. "Možná to tady na světový rekord někdo zkusí, ale já to nebudu," pousmála se svěřenkyně trenéra Petra Nováka.

Vedle Sáblíkové se v Salt Lake City představí i Nikola Zdráhalová, která pojede v neděli závod s hromadným startem.

Průběžné pořadí SP dlouhých tratí:

Ženy: 1. Sáblíková (ČR) 250, 2. Voroninová (Rus.) 239, 3. Weidemannová (Kan.) 236, ...15. Zdráhalová (ČR) 106.