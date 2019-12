Sáblíková bude v Naganu v posledním závodě roku hájit vedení v SP

Nagano/Praha - Rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou čeká v sobotu poslední letošní závod, v Naganu bude na trati 3000 metrů hájit vedení v průběžném pořadí Světového poháru. Aktuálně má trojnásobná olympijská vítězka v čele seriálu náskok šesti bodů na Isabelle Weidemannovou z Kanady.

"Je to poslední závod roku, a abych pravdu řekla, jsem ráda. Už si ani nepamatuju, kdy naposledy jsem byla doma, takže se těším na pohodu, klid, Vánoce s rodinou a všechno kolem. Prostě se těším, že se po Naganu aspoň na chvíli zastavím," uvedla Sáblíková pro ČTK.

Dvaatřicetiletá česká reprezentantka se do Japonska přesunula z Kazachstánu, kde se minulý týden konal třetí díl Světového poháru, a tradičně bojovala s aklimatizací.

"Když člověk přiletí v úterý a už v sobotu závodí, tak to není ideální, ale jinak to nešlo. Přesun z Kazachstánu nám zabral celý den, v Japonsku nás čekala ještě pět a půl hodiny dlouhá cesta autobusem do Nagana. Bylo to opravdu dlouhé a únavné cestování, po kterém jsem byla hodně rozlámaná," přiznala Sáblíková. "Když k tomu přičtu další časový posun, tak jsem sama zvědavá, co z toho v závodě bude," řekla.

Svěřenkyně trenéra Petra Nováka v této sezoně vybojovala na dlouhých tratích první, druhé a čtvrté místo a bez problémů si zajistila start na únorovém mistrovství světa na jednotlivých tratích v Salt Lake City. "Což mě uklidňuje, takže na start půjdu v tomhle směru v pohodě," uvedla Sáblíková, která bude v USA obhajovat zlaté medaile na trojce a na pětce.

Nikola Zdráhalová obsadila dnes v Naganu 15. místo v divizi B závodu na 500 metrů. Třiadvacetiletá česká reprezentantka zajela čas 39,509 a o desetinu sekundy tak zaostala za svým dosavadním maximem v sezoně.