Sáblíková a spol. odstartují na SP v Polsku do olympijské sezony

Tomaszów Mazowiecki (Polsko) - Po minulé atypické sezoně, kdy se všechny závody uskutečnily v nizozemském Heerenveenu, se rychlobruslaři včetně české hvězdy dlouhých tratí Martiny Sáblíkové vracejí k tradičnímu programu. Nový ročník Světového poháru začne v pátek v polském Tomaszówě Mazowieckém a pokud se nestane nic nečekaného, budou rychlobruslaři startovat i na severu Evropy nebo v Severní Americe. Hlavní akcí sezony budou olympijské hry v Pekingu.

"Snad jsme udělali vše, co jsme měli. Olympijská sezona je obrovská zodpovědnost. Je to jiné. Minulá sezona byla taková, jaká byla, takže naskočit do závodů nebude jednoduché," uvedla Sáblíková před odjezdem do Polska.

Úvodní závod SP pro ni bude testem formy, o týden později ve Stavangeru už ale půjde o hodně. O startujících na únorové olympiádě rozhodnou výsledky ze čtyř listopadových a prosincových dílů seriálu a pouze v Norsku se pojede závod na 5000 metrů.

"Kvalifikace je letos hodně těžká. Na olympiádě pojede jen dvanáct žen pět kilometrů a musíme se kvalifikovat z jednoho závodu časem. Na trojku je jen dvacet míst," podotkla Sáblíková. Trojnásobná olympijská šampionka by chtěla v Pekingu obhajovat stříbro z pětky z předešlých her.

Nová sezona však nebude pro rychlobruslaře jiná jen kvůli návratu k různým dějištím závodů po minulém ročníku ovlivněném pandemií koronaviru. Mezinárodní bruslařská unie změnila pořadí tratí. Ženy i muži budou nově v pátek začínat nejdelšími závody, v případě Sáblíkové trojkou nebo pětkou.

"Myslím si, že to nebude problém. Vždy se dostaneme do haly již v úterý, takže si na ledě zajezdíme. Neberu to jako výhodu ani nevýhodu. Alespoň nebudu muset přemýšlet nad tím, že někdo zajel kilák nebo patnáctistovku takhle. Prostě půjdeme hned na trojku a bude," řekla čtyřiatřicetiletá rychlobruslařka, která se chce soustředit na dlouhé tratě. "Další závody pojedu hlavně kvůli tréninku, abych si zkusila tempo," uvedla Sáblíková.

Vedle třináctinásobné vítězky SP dlouhých tratích bude Česko tradičně reprezentovat i její týmová kolegyně Nikola Zdráhalová, která plánuje maximální počet startů. Chystá se opět zapojit i do závodů s hromadným startem. "Asi bych byla radši, kdybych měla jen pár tratí, na které bych se zaměřila, ale to u mě tak úplně není," konstatovala Zdráhalová. "Po Pchjongčchangu jsem ale trošku polevila, nejezdila jsem úplně vše. Teď tomu nebude jinak. Budu se vše snažit skloubit tak, aby mi to třeba neublížilo na patnáctistovce. Odjedu zase vše, co bude v silách," uvedla.