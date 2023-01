Sabalenková s Rybakinovou se střetnou o první titul na Australian Open

Melbourne - Tenistky Aryna Sabalenková a Jelena Rybakinová se v sobotu utkají o první titul na Australian Open. Zatímco pátá nasazená Běloruska Sabalenková zabojuje o první grandslamový triumf v kariéře, vítězka loňského Wimbledonu Rybakinová, reprezentující Kazachstán, může získat druhou trofej z turnajů "velké čtyřky". Nová šampionka nahradí na trůnu Australanku Ashleigh Bartyovou, která loni ukončila kariéru. Finále začne v Melbourne v 9:30 SEČ.

Čtyřiadvacetiletá Sabalenková může ve finále korunovat výborný vstup do sezony. Rodačka z Minsku neprohrála v úvodních deseti letošních zápasech ani set a stala se teprve třetí tenistkou po Izraelce Anně Smašnovové (2002) a Polce Agnieszce Radwaňské (2013), kterým se v tomto století podobný počin povedl.

Před Australian Open vyhrála Sabalenková turnaj v Adelaide, kde porazila ve finále Lindu Noskovou. Bez ohledu na výsledek finále se Běloruska posune po turnaji na druhé místo žebříčku WTA.

Sabalenková postoupila do prvního grandslamového finále po vítězství nad Polkou Magdou Linetteovou 7:6, 6:2. Vítězka 11 turnajů WTA prolomila sérii tří semifinálových nezdarů, dvakrát neuspěla na US Open (2021, 2022) a jednou ve Wimbledonu (2021).

V Melbourne porazila běloruská tenistka vedle Linetteové také Chorvatku Donnu Vekičovou nebo světovou desítku Belindu Bencicovou ze Švýcarska. S o rok mladší Rybakinovou se utká na okruhu počtvrté, všechny tři dosavadní zápasy vyhrála.

Na Rybakinovou ale nemohla narazit při jejím životním tažení ve Wimbledonu, protože ruské a běloruské tenisty Britové loni na slavný turnaj nepustili. "Tehdy jsem ten zákaz snášela opravdu špatně, vůbec jsem Wimbledon nesledovala. Viděla jsem tedy kousek finále, protože jsem zrovna makala v posilovně. Byl to skvělý tenis," vzpomínala.

Na jiných turnajích Rusky a Bělorusky startovat mohou, ale kvůli ruské agresi na Ukrajině, kterou Bělorusko podporuje, musejí vystupovat pod neutrální vlajkou. Sabalenková tak může být první "neutrální" grandslamovou šampionkou. Zatím to ale komentovat nechtěla. "Popovídejme si o tom, pokud vyhraju. Nerada mluvím o 'kdyby'. Prostě jen o to chci zabojovat, hrát co nejlépe. Opravdu se na tohle finále těším," uvedla.

Rybakinová si zahraje ve finále grandslamu podruhé a půl roku od triumfu ve Wimbledonu zaútočí na další titul. Na Australian Open si výrazně vylepšila osobní maximum, dosud nikdy tam nepřešla přes 3. kolo. Díky letošnímu vystoupení se posune ve světovém žebříčku z 22. příčky do první desítky. Pokud porazí i Sabalenkovou, stane se novou světovou osmičkou.

Rodačka z Moskvy, reprezentující Kazachstán, přišla v Melbourne o set jen ve 3. kole s Američankou Danielle Collinsovou. Poté vyřadila světovou jedničku Polku Igu Šwiatekovou, vítězku French Open z roku 2017 Lotyšku Jelenu Ostapenkovou a dvojnásobnou šampionku Australian Open Viktorii Azarenkovou z Běloruska.

Během turnaje se opírá o výtečný servis, zaznamenala již 44 es. "Byla to pro mě rozhodně velká výzva, protože (soupeřky) mají zkušenosti z vítězných grandslamů, takže to pro ně nebylo nic nového," komentovala Rybakinová svou cestu turnajem.

Sama také využívala zkušeností z vítězného tažení na londýnské trávě. "Řekla bych, že to teď bylo o trochu jednodušší než ve Wimbledonu, kde jsem hrála poprvé čtvrtfinále, semifinále, finále (grandslamu)," řekla.

Věří, že ve finále může uspět. "Už se mi to povedlo ve Wimbledonu a samozřejmě jsem přesvědčená, že to mohu dokázat znovu. Udělala jsem se svým týmem opravdu dobrou přípravu. Moje výsledky mě nepřekvapily," uvedla po vítězném semifinále.

Vítězka finálového utkání získá 2,97 milionu australských dolarů (46 milionů korun), poražená hráčka si přijde na 1,6 milionu (25 milionů korun).