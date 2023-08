Sabalenková postoupila na US Open do 3. kola, nezaváhal ani Sinner

Tenisový turnaj US Open - 2. kolo, 30. srpna 2023, New York. Aryna Sabalenková z Běloruska.

Tenisový turnaj US Open - 2. kolo, 30. srpna 2023, New York. Aryna Sabalenková z Běloruska. ČTK/AP/Manu Fernandez

New York - Světová dvojka Běloruska Aryna Sabalenková postoupila do 3. kola tenisového US Open. Vítězka letošního Australian Open porazila Britku Jodie Burrageovou jasně 6:3, 6:2. Mezi muži nezaváhal šestý nasazený Ital Jannik Sinner, který vyřadil krajana Lorenza Sonega po setech 6:4, 6:2, 6:4. Dohrál naopak Brit Andy Murray, jenž nestačil na Bulhara Grigora Dimitrova 3:6, 4:6, 1:6. Poslední singl kariéry sehrál Američan John Isner, který nedotáhl nadějně rozehraný duel s krajanem Michael Mmohem a prohrál 6:3, 6:4, 6:7, 4:6, 6:7.

Semifinalistka posledních dvou ročníků Sabalenková znovu neztratila set a Burrageovou porazila za hodinu a 16 minut. O rok mladší soupeřku předčila v poměru vítězných míčů 28:7. Běloruská tenistka, která útočí také na post světové jedničky, narazí v dalším kole na přemožitelku Karolíny Plíškové Francouzku Claru Burelovou.

Bez ztráty setu jde turnajem i dvaadvacetiletý Sinner. Loňský čtvrtfinalista nečelil v utkání se Sonegem jedinému brejkbolu, sám proměnil čtyři z osmi. "Cítím, že se má hra oproti minulému roku zase trochu zlepšila a posunula. Po fyzické stránce jsem v pořádku a uvidíme, co přijde," řekl na kurtu Sinner.

Trpký konec singlové kariéry prožil osmatřicetiletý Isner. Bývalý osmý hráč světa nevyužil proti Mmohovi vedení 2:0, v pátém setu neproměnil za stavu 5:4 mečbol a duel po čtyřech hodinách ztratil. Rekordmanovi v počtu es na ATP Tour nepomohlo ani dalších 48 bodů z přímého podání a 94 vítězných míčů. Na US Open zasáhne ještě do čtyřhry po boku krajana Jacka Socka, který rovněž ukončí kariéru.

"Je to těžké, ale myslím, že jsem dřel, jak je to šlo," uvedl na kurtu Isner a neskrýval emoce. "To je důvod, proč jsem celý život tak tvrdě pracoval, abych hrál v takovéhle atmosféře. Viděli jsme, že nemusím vždy vyhrát, ale hrát před takovýmhle publikem a takovou podporou je výjimečné," dodal Isner.