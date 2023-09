Sabalenková je potřetí v semifinále US Open a může se utkat s Vondroušovou

Aryna Sabalenková se raduje po vítězství nad Čeng Čchin-wen ve čtvrtfinále US Open, 6. září 2023.

Aryna Sabalenková se raduje po vítězství nad Čeng Čchin-wen ve čtvrtfinále US Open, 6. září 2023. ČTK/AP/Seth Wenig

New York - Pokud tenistka Markéta Vondroušová postoupí do semifinále US Open, narazí v něm na Bělorusku Arynu Sabalenkovou. Turnajová dvojka dnes porazila na newyorském grandslamu Číňanku Čeng Čchin-wen 6:1, 6:4 a postoupila mezi čtyři nejlepší ve Flushing Meadows potřetí za sebou. Wimbledonská vítězka Vondroušová se utká od 1:00 SELČ s nasazenou sedmnáctkou Američankou Madison Keysovou.

Pětadvacetiletá Sabalenková, která se příští týden stane novou světovou jedničkou, živí dál naději na druhý grandslamový titul v sezoně. Na začátku roku ovládla na betonovém povrchu Australian Open. O pět let mladší Čeng Čchin-wen porazila za 74 minut, zaznamenala 17 vítězných míčů a stále neztratila v New Yorku ani set.

"Myslím, že jsem dnes hrála skvělý tenis. Se svým výkonem jsem moc spokojená. Získala jsem šanci hrát další grandslamové semifinále a podat v něm zase o něco lepší výkon," řekla v rozhovoru na kurtu Sabalenková.

Rodačka z Minsku je v semifinále grandslamu posedmé v kariéře a popáté za sebou. Vloni na US Open vypadla v boji o finále s pozdější vítězkou Polkou Igou Šwiatekovou. "Tentokrát udělám vše pro to, abych tu zůstala až do konce," dodala Sabalenková.

Tenisový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 65 milionů dolarů):

Ženy:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Sabalenková (2-Běl.) - Čeng Čchin-wen (23-Čína) 6:1, 6:4.

Juniorky:

Dvouhra - 3. kolo:

Valentová (9-ČR) - Quevedová (7-USA) 2:6, 6:3, 6:2, Samsonová (10-ČR) - Miličová (Slovin.) 6:4, 6:1, Jamrichová (1-SR) - Bartůňková (ČR) 6:4, 6:3.