SAB Aerospace předala Evropské kosmické agentuře modul pro družici Plato

Brno - Zástupci brněnské společnosti SAB Aerospace dnes předali zástupcům Evropské kosmické agentury (ESA) servisní modul pro družici Plato. Měla by odletět do vesmíru v roce 2026 a jejím úkolem bude najít nové planety, na nichž by byl možný život. ČTK to dnes řekl Petr Michovský z SAB Aerospace.

"Na celém projektu se podílí řada vědeckých ústavů, společností a firem, naším přínosem je tato struktura, kterou lze charakterizovat jako jakousi karoserii, pokud bychom mluvili o automobilu," uvedl Michovský.

Brněnská firma se rozhodla do projektu zapojit v roce 2014, samotný projekt začal v roce 2019. Konstrukce je třikrát tři metry velká, 1,7 metru vysoká a váží 334 kilogramů.

"Je vyrobená z uhlíkových vláken s hliníkovými a titanovými prvky. Jde o materiály velice lehké a zároveň velice pevné a certifikované pro použití ve vesmíru stejně jako ty, které jsme použili při výrobě dispenseru pro raketu Vega," přiblížil Michovský. Dispenser bylo zařízení, které umožnilo raketě Vega vynést do vesmíru 53 družic.

Kromě servisního modulu bude mít družice Plato ještě další modul, který ponese 26 kamer. Právě jejich prostřednictvím budou vědci zkoumat záření sledovaných hvězd a z něj pak dovozovat existenci planet, které hvězdy obíhají, a určovat i jejich stáří.

Česká společnost SAB Aerospace se věnuje vývoji a výrobě komponent, testování a montáži konstrukcí pro mezinárodní organizace, kosmické agentury i soukromé společnosti, které dlouhodobě působí ve vesmírném průmyslu. Firma vznikla v roce 2004 v italském Benevetu, dceřiná společnost v Česku byla založena v roce 2014. Od srpna 2019 je samostatnou společností holdingu SAB.