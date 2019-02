Genk (Belgie) - Trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský cítí před odvetou úvodního kola vyřazovací fáze Evropské ligy v Genku z mužstva velkou touhu odčinit nedělní výkon a porážku 0:2 v lize v Plzni. Je mu jasné, že s podobnou hrou by Pražané proti lídrovi belgické nejvyšší soutěže neměli moc šancí na postup. Uvažuje nad několika změnami v sestavě. Červenobílí před týdnem uhráli doma s Genkem bezbrankovou remízu.

"V prvních dvou jarních zápasech s Teplicemi a Genkem byl největší problém v neproměňování šancí. V Plzni to byl bohužel náš nejhorší výkon za poslední dobu, ale taky mimořádně kvalitní výkon soupeře. Z týmu cítím, že si to plně uvědomuje a že výpadek nebo projev z neděle chce za každou cenu nahradit," řekl na tiskové konferenci Trpišovský.

"Můžeme už teď udělat jedinou věc: z toho zápasu se poučit a hrát svůj fotbal. Je to hlavně o těch šancích a v těchto těžkých zápasech rozhoduje, kdo dá první gól," doplnil Trpišovský.

Zlepšit podle něj musí slávisté skoro vše. "Hodně jsme se o tom bavili, protože nás čeká podobné utkání. Je to zápas s podobně silným týmem. Pokud bychom vypadali tak jako v neděli, neměli bychom tu příliš velkou šanci na úspěch," prohlásil Trpišovský.

"Musíme zlepšit takové mentální nastavení týmu, být daleko víc bojovnější a odvážnější. Zadruhé musíme zlepšit hru v obou pokutových územích, tam jsme prohráli zápas v Plzni. A zatřetí odvaha na hřišti, větší tlak na soupeře s míčem," vyjmenoval Trpišovský.

Plánuje, že udělá změny v sestavě. "Změny určitě ve hře jsou, přemýšlíme nad nimi. Někteří hráči aktuálně nemají úplně takovou sportovní formu, jakou bychom si představovali. Vnímáme i program, který máme. Ne že bychom ho nezvládli, ale někdy je lepší prostě vsadit na čerstvého hráče, který má energii. To je to, co my teď do hry potřebujeme. Samozřejmě nemůžeme tým rozbít. Ale bereme v potaz, že máme tři těžké zápasy během sedmi dnů," uvedl Trpišovský.

Jistě mu bude kvůli kartám chybět Michael Ngadeu, kterého na stoperu nahradí Simon Deli. "Bude scházet strašně moc, protože už v prvním utkání patřil k nejlepším hráčům. Když spolu v pohárech hrála stoperská dvojice Kúdela a Ngadeu, dostala jeden gól. To byl základní kámen úspěchu. V momentě, kdy jsme do stoperské dvojice zasahovali, se nám utkání nepovedla. Jako v Bordeaux nebo s Kyjevem. Je strašně nepříjemné sahat do stoperské dvojice, ale Simon vypadá výborně. Nemám strach, že by to nezvládl, oba hráči mají výkonnost stejnou," řekl Trpišovský.

Očekává jiný obraz hry než v Plzni. "Plzeň je známá tím, že když potřebuje, umí hru zavřít. Zítřejší zápas bude vedený trochu jinak. V neděli jsme hráli do bloku, těžko jsme se tam dostávali a naopak jsme čelili brejkům. Ale jestli zítra chceme uspět, potřebujeme zvládnout všechny prvky hry. Jak jednu nezvládnete, taháte za kratší konec. Velký klíč k úspěchu bude vyrovnat se soupeři v prvním dotyku," dodal kouč.