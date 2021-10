S Vánočním koncertem se Michal Prokop 21. prosince vrátí do pražské Lucerny

Ilustrační foto - Michal Prokop se skupinou Framus Five vystoupil na vyhlašování hudebních cen Žebřík 3. září 2021 v Plzni.

Praha - Zpěvák a skladatel Michal Prokop se svou skupinou Framus Five a řadou hostů vystoupí 21. prosince na Vánočním koncertě v pražské Lucerně. Pro zpěváka bude koncertování v Lucerně návratem ke kořenům. V tomto sále zpíval během své více než padesátileté dráhy mnohokrát. Poprvé to bylo v roce 1967 na 1. Československém beatovém festivalu, na kterém získal ocenění pro nejlepšího zpěváka. ČTK dnes o tom za pořadatele informovala Zuzana Kantorová.

V předchozích letech se Prokopův Vánoční koncert konal také v Divadle Archa nebo ve Foru Karlín. "Prokop zakončí v Lucerně symbolicky tour k vydání svého nového alba Mohlo by to bejt nebe... vydané letos v květnu. Nové písničky budou vedle klasických hitů spolu s pražským křtem také jádrem Vánočního koncertu," uvedla Kantorová.

V Lucerně Prokopa doprovodí inovovaná sestava kapely Framus Five, ve které dlouhodobě nemocného Luboše Andršta zastupuje kytarista Pavel Marcel a na klávesy od nové sezóny hraje Andy Čermák známý ze skupiny Sunflower Caravan.

Člen Beatové síně slávy Prokop album Mohlo by to bejt nebe... pokřtil 13. srpna, v den svých 75. narozenin, na festivalu Krásný ztráty live ve Všeticích. Pilotním singlem alba se stala skladba Má vlast, k níž byl natočen videoklip. V hlavní roli se v něm objevila herečka Vilma Cibulková.

Ještě před několika lety Prokop uvedl, že neví, zda po nahrávce Sto roků na cestě ještě vydá nějakou desku. "Čím jsem starší, tím více potřebuju nějaký vnější impulz. Ve svém věku už nemám pocit, že bych něco měl, že něco musím. V tomhle případě byl vnějším impulzem jeden konkrétní dada text Věnovaní, který napsal Tomáš Roreček. Když jsem ho spolu se spoustou jiných textů dostal, zaujal mě natolik, že jsem si k němu sedl a za dvě hodiny jsme měl písničku vymyšlenou. A od toho momentu jsem chytil vítr do plachet," uvedl před časem v rozhovoru s ČTK.

Prokop zahájil s Framus Five aktivní hudební činnost v roce 1967. Debutové album s názvem Blues In Soul vycházelo ze značného vlivu amerického soulu a rhythm‘n‘blues. Následující Město ER naplno představilo na české scéně žánr art rocku. Titulní skladbou navíc dal Prokop možnost vstoupit do českého rockového textařství básníku Josefu Kainarovi. V 80. letech zpěvák spolupracoval se skladateli Petrem Skoumalem, Janem Hrubým a básníkem Pavlem Šrutem.