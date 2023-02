S USA jsme se dohodli na plné transparentnosti ohledně dotací, řekl Habeck

Washington - Francouzský ministr financí Bruno Le Maire a německý ministr hospodářství Robert Habeck se dnes shodli s americkou ministryní financí Janet Yellenovou na úplné transparentnosti ohledně masivních zelených dotací firmám, které chystá administrativa Joea Bidena. Po jednání ve Washingtonu to řekli novinářům. To by podle nich mělo Evropské unii umožnit dorovnat pobídky, které bude Washington svým firmám nabízet, píše agentura AFP.

Balík za 370 miliard dolarů na zelená opatření, který obsahuje americký zákon na snižování inflace, vyvolal mezi unijními státy velké obavy. Evropské země se obávají, že kvůli silné americké podpoře, by se jejich firmy v zelených odvětvích staly na mezinárodních trzích nekonkurenceschopné.

Oba evropští ministři uvedli, že přiletěli do Washingtonu hájit rovnou soutěž. "Domníváme se, že v oblasti zelených technologií tu je místo pro silný americký i silný evropský průmysl," uvedl Le Maire, podle kterého se USA i EU snaží získat větší nezávislost v dodavatelských řetězcích v technologicky vyspělých odvětvích. Podle Le Mairea ministři udělali v jednáních "významný pokrok".

"Obě strany se shodly na plné transparentnosti a (vytvoříme) technickou skupinu, aby tato transparentnost fungovala," cituje německého ministra Habecka agentura Reuters. Spojené státy tak budou s EU sdílet podrobnosti o dotacích a pobídkách, které budou poskytovat svým firmám. Tento mechanismus podle francouzského ministra Le Mairea umožní EU poskytnout svým firmám "stejnou úroveň veřejné pomoci" jako v USA.

O unijní odezvě na balík amerických dotací do zelených technologií by měli lídři diskutovat na summitu EU tento týden. Brusel navrhuje změny v pravidlech o státní pomoci. Některé země se však obávají "dotačních závodů" mezi unijními státy a převahy, které by mohly získat velké ekonomiky s rozsáhlou fiskální možností vyplácet pobídky.