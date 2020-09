S týmem neodjeli na Slovensko Schick, Souček ani Kolář

Praha - S českou fotbalovou reprezentací kvůli koronaviru u jednoho člena širšího realizačního týmu dnes neodcestovali k pátečnímu úvodnímu zápasu Ligy národů na Slovensko tři hráči včetně dvou opor. Záložník Tomáš Souček a útočník Patrik Schick byli na základě rozhodnutí hygienické stanice preventivně umístěni do karantény, protože přišli do blízkého kontaktu s nakaženou osobou. Testy mají negativní. Na žádost Slavie z preventivních důvodů nejel do Bratislavy ani brankář Ondřej Kolář. Podle šéfa pražského klubu Jaroslava Tvrdíka v případě dalšího nakaženého v reprezentaci opustí mužstvo i zbylí slávisté.

Národní tým po jednání vedení Fotbalové asociace ČR (FAČR) se zástupci Slavie, Plzně a Sparty ještě zpřísnil hygienická opatření proti šíření covidu-19. Hráči byli rozděleni do skupin a jedna z nich je složena pouze ze slávistů. Po dohodě s epidemiology se zároveň mužstvo dnes přesunulo na Slovensko pozemní cestou a ne letecky, jak se plánovalo. Novináře o tom informoval tiskový mluvčí FAČR Michal Jurman.

Reprezentanti v pátek večer na Slovensku rozehrají druhý ročník Ligy národů. V pondělí je pak v Olomouci čeká zápas se Skotskem.

Národní celek ohlásil jeden pozitivní nález ve středu. Před pondělním srazem měli všichni členové reprezentace negativní výsledky. Nakažená osoba ihned opustila hotel v Praze, kde je mužstvo ubytované, a zamířila do izolace. Hráči a celý realizační tým podstoupili kontrolní odběry, všichni měli negativní výsledek.

Přesto dvojice opor musela preventivně do karantény. Jde o nejlepšího českého hráče minulé sezony Součka z anglického West Hamu a jedničku v útoku Schicka, který měl podle italských médií dnes odjet na zdravotní prohlídku do Leverkusenu a poté tam přestoupit z AS Řím. Karanténa chystaný hráčův přesun do Německa odloží.

Na žádost klubu byla z reprezentace uvolněna i slávistická brankářská jednička Kolář. Předseda představenstva ligového mistra Tvrdík na twitteru uvedl, že doma zůstane i záložník Lukáš Masopust, to však Jurman popřel. "Lukáš Masopust odcestoval s týmem dnes do Bratislavy a je připraven na páteční utkání proti domácímu výběru Slovenska," uvedl Jurman.

Národní tým po středeční schůzce vedení FAČR s domácími kluby, které do týmu dodávají nejvíce hráčů, ještě zpřísnil už tak výrazná hygienická opatření proti koronaviru. Reprezentace je od pondělního srazu prakticky izolovaná od veřejnosti, mužstvo má na hotelu vlastní patro a vstup. Hráči bydlí na pokojích po jednom a cestují k tréninkům dvěma autobusy.

"Vedení FAČR si vyměnilo potřebné informace se zástupci Slavie a následně i Sparty a Plzně, jejichž hráči tvoří podstatnou část reprezentačního týmu. Společně se shodli na tom, že zájem všech stran je v tuto chvíli stejný, tedy prioritně ochrana zdraví hráčů a realizačního týmu," uvedl Jurman.

"Výsledkem jednání je tak ještě další zpřísnění hygienických opatření na reprezentačním srazu, mimo jiné také rozdělení hráčů do jednotlivých skupin, z nichž například jedna kvůli velkému počtu slávistů v týmu bude složena ryze z hráčů Slavie. Došlo zároveň na základě dohody s epidemiology k rozhodnutí, že se celá reprezentace v rámci prevence přesune do dějiště utkání se Slovenskem pozemní cestou," dodal Jurman.

Původně měl tým do Bratislavy odletět. "Pozemní cestou není tak velké riziko centrální klimatizace. Takto jsme dostali radu od nejvyšších autorit," uvedl na twitteru generální sekretář FAČR Jan Pauly.

Podle Tvrdíka čekají národní tým v den zápasu další kontrolní odběry. "Dohoda s vedením FAČR: v pátek další mimořádné testy - třetí den od kontaktu. Jestliže by byl další nakažený, slávisté se vrací do klubu," uvedl Tvrdík.

Slavia, kterou na konci září čeká ve 4. předkole Ligy mistrů boj o účast ve skupině, původně chtěla, aby tým opustili všichni její hráči. Spolu s Kolářem jich bylo v aktuální nominaci osm. "Dohoda se všemi kluby, včetně zahraničních. Slavia původně žádala stažení všech hráčů. Přístup k SKS není odlišný, jde pouze o kvantitu hráčů v týmu. Díky Jaroslavu Tvrdíkovi za vstřícné jednání," uvedl Pauly.

"Složité jednání s vedením FAČR včera trvalo několik hodin. Celé řešení jsem průběžně několikrát konzultoval s celým vedením klubu a se všemi slávisty v reprezentaci. Věřte mi, že to má racionální věcné důvody," reagoval Tvrdík na dotaz, proč nebyli staženi všichni slávisté.

Podle Paulyho dělala FAČR maximum, aby nákaze předešla. "Testovali jsme výrazně nad rámec UEFA protokolu, výrazně. Můžete dělat, co chcete, maximum. Stát se to může každému. Nevíte jak a už se vracíte ze soustředění," uvedl Pauly. "Kdyby měly padat hlavy všude, kde je covid, sejdeme se na smetišti. Nevěřte všemu, co se píše, realita je opravdu někde jinde. Hráči mají i vlastní výtah, vlastní patro na hotelu, vlastní všechno," dodal.