S teplejším počasím rostou prodeje sportovního oblečení, hlavně na běh a na kolo

Praha - Do prodejů sportovního oblečení a obuvi se začíná promítat teplejší počasí, Češi se v posledních dnech připravují především na běhání nebo jízdu na kole. Roste ale také kategorie outdoorového vybavení, vyplývá z ankety ČTK mezi prodejci. Například zájem o běžecké boty nebo cyklistické kalhoty je podle online srovnávače cen Heureka.cz asi o 30 procent vyšší než před týdnem.

V případě cyklistických treter prodeje za uplynulých sedm dní vzrostly přibližně o 35 procent, prodej helem na kolo stoupl o 26 procent a cyklistických kalhot o 33 procent, uvedl pro ČTK šéf analytiků Heureka.cz Michal Buzek. Dámských běžeckých bot se na internetu prodalo zhruba o třetinu více než před týdnem a pánských o 15 procent více, doplnil.

"Oblíbenost turistiky a pobytu v přírodě v Česku dokládá nárůst trekových bot o 16 procent, dámských volnočasových tenisek o bezmála 40 procent, v případě dětských tenisek je to dokonce o 67 procent," řekl Buzek. Zájem podle něj stoupl také o kopačky, v porovnání s minulým týdnem o 21 procent.

Prodeje vybavení na běh, kolo nebo turistiku jsou v obchodech Nalehko ve srovnání s únorem vyšší o desítky procent, řekl ČTK spoluzakladatel firmy Petr Kosek. Běžecké vybavení podle něj meziročně zdražilo o tři až 15 procent, avšak proti covidu, kdy vázly dodávky, je nárůst nižší, doplnil. Investovat do obuvi podle Koska zákazníci i přes vyšší ceny chtějí. "Podle nás je to především tím, že oproti třeba membránové bundě je to spotřební zboží, které, když běháte, kupujete několikrát za rok," uvedl. Poptávka v cenovém středu podle něj trochu ochladla, nákupy se spíše drží v nízkých nebo vyšších částkách, řekl. Další nárůst prodejů očekává v době Velikonoc.

Běžecké oblečení a obuv jsou aktuálně žádané také v prodejnách Intersport, řekla ČTK marketingová manažerka Lucie Kuricová. Za běžecké boty podle ní zákazníci v současné době utrácejí do 2000 korun. "Zkušení běžci jsou ale ochotni investovat i vyšší částky," uvedla. Výrobci podle ní začali klást větší důraz na speciální podešev, odpružení dopadu nebo anatomicky tvarované vložky.

Oblibě se ale podle Kuricové v posledních letech těší především outdoorové vybavení. "Zvýšený zájem ovlivnila dozajista i koronavirová pandemie, kdy lidé více chodili do přírody. Čeští zákazníci ale rádi nosí outdoorové kousky i ve svém volném čase, když nesportují," uvedla. Kategorie outdoor je podle ní pro firmu klíčová od jara do podzimu.

O 39 procent vyšší poptávku u sportovních bot proti únoru nyní hlásí vyhledávač módy Glami.cz. Žádané jsou ale také sportovní kraťasy nebo mikiny a teplákové soupravy, řekla ČTK manažerka Glami.cz Eliška Hynková. "Čím dál častěji vidíme i široké střihy tepláků, zejména pak zvonové sportovní kalhoty, a to nejen pro ženy," doplnila. Kategorie sportovního oblečení podle ní loni zaznamenala meziroční pokles, když o ni byl v době koronavirové pandemie zvýšený zájem. "Například sportovní bundy propadly o 85 procent, trička na sport o 49 procent a kraťasy na sport o 45 procent," doplnila Hynková.