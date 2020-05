S Rakouskem podle Petříčka panuje shoda na otevření hranic bez testů

Praha - Hranice s Rakouskem by se mohly do poloviny června otevřít i pro turisty bez nutnosti negativních testů na onemocnění covid-19 nebo karantény. Slovensku Češi nabídli podobný model, bude se o tom ale dále jednat. Finální termín otevření českých hranic s těmito dvěma zeměmi by měl být známý v druhé polovině příštího týdne, probere to ještě i vláda. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) to dnes řekl novinářům po videokonferenci s ministry zahraničí obou zemí. Tento nebo příští týden chtějí ministři k jednání přizvat také Maďarsko, které by rovněž mohlo otevřít hranice s Rakouskem a Slovenskem ve stejný termín.

"S Rakouskem jsme si potvrdili zájem na tom, abychom do půlky června otevřeli naše hranice pro naše občany i pro cestování z důvodů nejen ekonomických, ale zejména pro turisty. Cílem je zajistit, že si vzájemně zkoordinujeme podmínky pro vstup na naše území. Mělo by to směřovat k tomu, že se budeme vracet k normálu, tudíž bude možné cestovat do sousedního Rakouska bez testů," řekl Petříček.

"Nabídli jsme také slovenskému partnerovi, že stejný model budeme rádi, když přijme i Slovensko. Budeme o tom ještě dále hovořit, ale věříme, že k půlce června by mohl vzniknout minischengen, který zajistí, že lidé budou moci cestovat bez kontrol, nutnosti testů nebo následné karantény," doplnil ministr. Podle jeho dřívějších vyjádření počítal původní plán pro otevření hranic s Rakouskem a se Slovenskem s 8. červnem, ministr ale nevyloučil i dřívější datum.

Česko chce koordinovat přístup i s dalšími státy, tedy Německem nebo Polskem. Ve středu se uskuteční videokonference všech států sousedících s Německem. Petříček věří, že české hranice s ním by se mohly otevřít také kolem poloviny června. Podle ministra je nutné postupovat odpovědně a zajistit, že poté nebudou do ČR cestovat lidé z rizikovějších zemí, třeba z Belgie či Francie. Co se týče Polska, Petříček očekává, že by se mohlo mezi zeměmi volně cestovat v druhé polovině června. U všech zemí ale záleží na vývoji epidemiologické situace, zdůraznil.

Od 26. května bude možné překročit hranice na více přechodech a hraniční kontroly budou jen namátkové. Nadále ale bude povinné při vstupu do země dokládat negativní test na nemoc covid-19, uvedl v pondělí vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Finální materiál bude vláda schvalovat v pondělí. Další uvolnění hraničního režimu by mělo nastat 8. června, kdy by Česku upustilo od testů na covid-19 u lidí, kteří se budou vracet ze států, co budou z epidemiologického hlediska nerizikové, řekl po pondělním jednání kabinetu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Podle Petříčka by měly být definovány kategorie vysoce rizikových, rizikových a nerizikových zemí. Seznam v současnosti vzniká. Vojtěch v pondělí uvedl, že by mezi nerizikovými státy byly například Rakousko, Slovensko či Chorvatsko, Petříček dnes hovořil o Řecku a Bulharsku. S Řeckem Česko jedná o variantě cestování bez povinného negativního testu na covid-19, země by se mohla podle pondělního vyjádření náměstka ministra zahraničí Martina Smolka českým turistům otevřít od 1. července.

Babiš: Ideální by bylo otevřít hranice pětice zemí naráz 15. června

Premiér Andrej Babiš (ANO) by považoval za ideální, aby se hranice mezi Českem, Slovenskem, Německem, Rakouskem a Maďarskem otevřely současně 15. června. Novinářům to řekl po dnešním jednání prostřednictvím videokonference s premiéry zemí visegrádské čtyřky a německou kancléřkou Angelou Merkelovou. Cestovat by se podle něj mělo mezi těmito zeměmi volně jako před koronavirovou epidemií. Česko má o prostupnost hranic zájem, ale detaily ještě nejsou domluvené, dodal.

Rakousko a Německo už dříve oznámily, že plně otevřou své hranice od 15. června. Podle Babiše nyní rakouská strana chce na stejný termín směřovat i jednání s Českem. Merkelové proto řekl, že by za ideální považoval tento termín. "Bylo by fajn, aby se 15. června otevřely najednou hranice s našimi sousedy - Německo, Rakousko, Maďarsko a doufejme, že i Slovensko se přidá," uvedl Babiš. Polsko podle něj nyní není v situaci, kdy by o stejném termínu uvažovalo.

Další dohody ale podle Babiše závisí na vývoji epidemiologické situace. "Samozřejmě by měla být všude stejná pravidla," uvedl. O principu cestování se podle Babiše při videokonferenci částečně mluvilo. "Měl by být stejný, pokud s tím budou souhlasit všichni epidemiologové, že by se cestovalo v rámci toho prostoru bez nějakých omezení nebo testování," dodal.

Zatím se však jedná o předpoklady, které nejsou domluvené, zdůraznil Babiš. Odkázal na ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka (ČSSD), který jednání vede. "Představa je otevřít tento prostor, těch pět zemí, umožnit nějakou cirkulaci lidí, jako to bylo před virem, bez nějakých omezení," konstatoval.

Hamáček: ČR chce otevřít od 26. května drtivou většinu přechodů

Česko chce otevřít od 26. května drtivou většinu hraničních přechodů, řekl dnes ČTK v Plzni ministr vnitra Jan Hamáček. Konkrétní seznam nyní připravuje ministerstvo s policií. Ze stálých kontrol by se přešlo na kontroly namátkové a policie by působila ve vnitrozemí, tedy dále od hranic, řekl ministr.

"Pokud to vláda schválí, a já předpokládám, že ano, protože jsme se na tom včera (v pondělí) dohodli, tak od 26. května budou namátkové kontroly," uvedl. Hamáček už v pondělí na twitter napsal, že režim na hranicích se uvolní, nicméně bude dál platit povinnost předložit při vstupu do země negativní test na covid-19.

"Až na ty nejmenší (přechody) typu turistických stezek, které vedou přes hranice, by se měly otevřít skoro všechny hraniční přechody. Určitě to bude podstatně více než teď," uvedl dnes v Plzni ministr.

S 8. červnem, o němž se hovoří, že by měla přísná opatření na hranicích skončit úplně, odkázal Hamáček na ministerstvo zdravotnictví. "Jsme samozřejmě vázáni názorem odborníků, a to je spíše debata o testech. My teď rozvolníme režim na hranicích, nicméně stále platí, že pokud k nám přijíždí někdo ze zahraničí, tak až na výjimky musí mít platný negativní test na covid. A debata s ministerstvem zdravotnictví je, zda od 8. června alespoň u některých zemí, které se dají prohlásit takzvaně za bezpečné, bychom ten test nevyžadovali," uvedl Hamáček. Do té doby bude stále platit současné nařízení, pouze kontroly budou mírnější.

Ministerstvo zdravotnictví a epidemiologové podle ministra řeknou, zda by se to už mohlo týkat také Německa. "Zatím ta situace v Německu tak dobrá není," dodal Hamáček.

V Česku v pondělí přibylo 111 nových případů nemoci covid-19 způsobované koronavirem. Je to nejvyšší denní přírůstek od 21. dubna. Hamáček uvedl, že nárůst ovlivňuje situace na severní Moravě, kde je ohnisko kolem uhelného Dolu Darkov s desítkami případů. "Samozřejmě nárůst o 110 sám o sobě fatální není, ale pokud by trend šplhal k několika stovkám, tak bychom se museli podívat na ta opatření," uvedl. Primárně by ale po dohodě měla být reakce lokální. Kdyby se objevilo ohnisko, prostředky včetně nových jako chytrá karanténa by se nasazovaly tam. "Nějaká plošná omezení, tak to je až ta poslední věc," dodal.

Hamáček si v Plzni prohlédl nové výrobní prostory české firmy Workpress Aviation (WPA), výrobce dílů pro letecký průmysl, která začala v půlce dubna vyrábět takzvané nanomasky. Po poledni bude jednat na hraničním přechodu Rozvadov na Tachovsku se svým bavorským protějškem Joachimem Herrmannem. "Hovořili jsme spolu videokonferenčně ve čtvrtek a dohodli jsme se, že by bylo dobré vidět se i osobně," uvedl. Podle Hamáčka německá strana přivítá otevření více hraničních přechodů. Dalším tématem debaty je česko-bavorská policejní spolupráce.