S psychikou má pomoct posílení krizových linek i terapie zdarma

Praha - Lidé, na které dopadly kvůli epidemii koronaviru psychické potíže, by mohli mít deset sezení u soukromých terapeutů zdarma díky dotačnímu programu, který navrhuje premiér Andrej Babiš (ANO). Peníze by mohli dostat terapeuti, kteří absolvovali pětiletý akreditovaný psychoterapeutický výcvik. Intervence budou limitovány počtem deseti sezení a vyjmuty z krizového stavu, napsal Babiš na twitteru před zasedáním Rady vlády pro duševní zdraví. Kolik peněz by stát na věc uvolnil, neupřesnil. Plánuje také posílení krizových linek zaměřených především na děti.

"Taky zapojíme další týmy psychologů do podpory obecné populace a nastavíme koordinaci meziresortní spolupráce i pro práci na úrovni krajů, i pro účely jiných závažných událostí," uvedl. Připomenul také, že od 1. listopadu začala znovu fungovat linka psychologické pomoci na čísle 1221.

Podle analýzy pracovní skupiny Rady vlády pro duševní zdraví, kterou má ČTK k dispozici, krizových telefonických a online služeb využívaly v době nouzového stavu vyhlášeného kvůli epidemii koronaviru na jaře desetitisíce obyvatel Česka. Vysokou potřebu pomoci měli podle analýzy senioři, osamělí a lidé s chronickým tělesným nebo duševním onemocněním. Jako zranitelné skupiny se ukázaly osoby žijící v kolektivních zařízeních, děti, sociálně slabí, osoby bez internetu, lidé s fyzickým či mentálním znevýhodněním, menšiny a cizinci a občané uvízlí v zahraničí.

Podle studie Národního ústavu duševního zdraví z letošního května přibylo v dospělé populaci duševních chorob o deset procent a trojnásobně se zvýšilo riziko sebevražd.

Na jaře byla linka zřízena 25. března a fungovala tři měsíce. Za tu dobu vyřídili intervenční pracovníci více než 2600 hovorů, z nichž třetinu tvořila intervence u lidí s psychickými obtížemi. Linka byla určena všem občanům, kteří z důvodu aktuální krizové situace cítili nepřiměřenou psychickou zátěž. Poskytovala tzv. krizovou intervenci vedenou vyškolenými interventy a psychology. Operátoři odbavovali i lehčí hovory, které nevyžadovaly krizovou intervenci. Volající se například informovali, co mají se svou psychikou dělat, jak si pomoct sami a kde mohou najít požadované služby.

Průměrně linka první psychické pomoci vyřizovala 20 až 30 hovorů denně. Tyto hovory měly zpravidla trvání několik minut.