S přílivem uprchlíků chybí nábytkové bance v Liberci hlavně postele a matrace

Liberec - S přílivem uprchlíků z Ukrajiny chybí nábytkové bance v Liberci hlavně postele a matrace, jakmile se nějaké podaří získat, hned jsou pryč, řekla ČTK její ředitelka Jitka Večerníková. Velký zájem mají v bance také o karimatky a lehátka, potřeba jsou ale také deky, polštáře, přikrývky a povlečení nebo spacáky. Na pátek a sobotu proto banka znovu vyhlásila sbírku těchto věcí. Určené jsou zejména pro uprchlíky před válkou z Ukrajiny.

"Původně jsme si mysleli, že matrace a čalouněný nábytek brát nebudeme, ale když vybavujete sociální byt, kam ti lidé jdou z ubytovny, z azylového domu nebo z ulice, tak je prostor úplně holý. Když jim tam dáte konstrukci postele bez matrace, dvě židle a stůl, tak jim neuděláte domov, nezabydlíte to. Takže jsme přistoupili na variantu brát i čalouněný nábytek, zatím se nám to nijak nevymstilo. Kontrolujeme ho a používáme speciální postřik," doplnila ředitelka.

Prostory nábytkové banky jsou teď naplněné doslova od podlahy po strop hlavně nábytkem, postele tu ale nemají. Přesto zatím neuvažují o tom, že by jiný nábytek přestali přijímat. "My každého dárce informujeme o tom, jak na tom aktuálně jsme, každá ta nabídka je posuzována podle toho, co nám dárce nabízí," řekla Večerníková. Aktuálně třeba nemohou přijmout nábytkové obývací stěny. "Těch máme dost a ani je nevyužijeme, snažíme se ale dárce motivovat, že pokud by věděli o někom, kdo by nabídl postele, aby se na nás obrátil," řekla.

Nábytkovou banku Libereckého kraje zřídil tým kolem potravinové banky na začátku loňského roku. Za první rok tudy prošlo 65 tun nábytku, který by zřejmě jinak skončil většinou v kontejnerech. Zájem mají také o elektrospotřebiče, jako jsou pračky, ledničky, mikrovlnné trouby, sporáky, ale i třeba varné konvice nebo žehličky. "Využijí se i sušáky na prádlo, protože ty maminky sem přicházejí často jen s batohem nebo taškou a prádlo, které tady dostanou z nějakých sbírek, potřebují prát a točit," doplnila ředitelka banky.

Cílem nábytkové banky je pomáhat lidem v sociální a finanční nouzi. V souvislosti s uprchlíky se podle Večerníkové zmírnila i pravidla pro možnost čerpání pomoci z banky. Zatímco v minulosti získávali potřební nábytek prostřednictvím charitativních organizací nebo sociálních odborů obecních úřadů, dnes se ti, kdo připravují ubytování pro válečné uprchlíky, mohou na banku obrátit i přímo.

Dárci mohou předání nábytku nebo elektrospotřebičů domluvit předem na telefonu 732 670 571 nebo emailu info@nbliberec.cz, banka je schopna zajistit po domluvě i dopravu svým vlastním autem.